Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay poco a poco están llegando a su final con vibrantes partidos y con definiciones. Por el Grupo B, ya selló la clasificación el Deportes Tolima que sueña con su cuarta estrella y esperará rival que saldrá del Grupo A con todos los clubes vivos.

Medellín es el que más comprometido está, pero todavía no está eliminado. Necesitará sumar un triunfo en el Clásico antioqueño y superar al Junioren la última jornada. Además, necesitan que el elenco barranquillero no le gane ni al cuadro escarlata, ni tampoco en el enfrentamiento directo de la fecha 6.

El que tiene el camino más sencillo por lo hecho en las primeras jornadas es nada más ni nada menos que el Junior. Los atlanticenses están a solo una victoria de sellar la clasificación para la final en donde se enfrentarían con el Deportes Tolima. Si los barranquilleros respetan la casa frente al América de Cali podrían darse el lujo de jugar la Fecha 6 con tranquilidad contra Medellín.

Por su parte, América tiene cinco puntos y, para intentar clasificar aspira conseguir la victoria en Barranquilla para llegar a la misma línea del Junior. En la última fecha, necesitarán sumar de a tres y que los atlanticenses no sumen.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER JUNIOR DE BARRANQUILLA VS AMÉRICA DE CALI POR LA FECHA 5 DE LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES DE LA LIGA BETPLAY 2025-II ESTE JUEVES 4 DE DICIEMBRE

El partido que puede llevar a Junior a la final si consigue la victoria frente al América de Cali se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla a partir de las 8:35 de la noche en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.





HORARIOS DEL JUNIOR VS AMÉRICA DE CALI

Colombia, Ecuador y Perú: 8:35 P.M.

México: 7:35 P.M.

Bolivia y Venezuela: 9:35 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:35 P.M.