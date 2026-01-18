Junior vs Tolima EN VIVO, 18 de enero: hora y canal Liga BetPlay

Así como terminó la Liga BetPlay 2025-II, empezará la Liga BetPlay 2026-I con el Junior de Barranquilla vs Deportes Tolima, los dos clubes que afrontaron la final y que quedó a favor de los atlanticenses con una victoria de 4-0 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y 0-1 en el Manuel Murillo Toro.

El sorteo de la Liga BetPlay emparejó a estos dos clubes en la primera fecha en Barranquilla. Sin José Enamorado que hizo la fiesta en la final, pero con Luis Fernando Muriel, rutilante fichaje del Junior, el club atlanticense espera dar el golpe necesario por la nómina que tiene en este 2026.

En el mercado de fichajes, Junior aprovechó para mantener la base y sumar a jugadores como Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña, Kevin Pérez, Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios. Sarmiento y Pérez ya debutaron en la Superliga. De hecho, para este compromiso liguero, todas las incorporaciones entraron en convocatoria.

Por su parte, Deportes Tolima se reforzó con las incorporaciones de Jan Carlos Angulo, Edwar López, Luis Sandoval, Kelvin Flórez y Élan Ricardo. Justamente, las cinco contrataciones hacen parte de la lista de convocados para afrontar este vibrante duelo ante Junior.

Queda claro que el Junior quiere dar golpes desde el arranque de la liga para respetar la corona. Luis Fernando Muriel podría debutar con el equipo de sus amores. Alfredo Arias no se guarda nada, pese a que el miércoles 21 de enero jugarán la vuelta de la Superliga BetPlay frente a Independiente Santa Fe.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE JUNIOR DE BARRANQUILLA VS DEPORTES TOLIMA POR LA LIGA BETPLAY 2026-I ESTE DOMINGO 18 DE ENERO

El partido entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima por la Liga BetPlay 2026-I que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez se disputará a partir de las 6:20 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE JUNIOR DE BARRANQUILLA VS DEPORTES TOLIMA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:20 P.M.

México: 5:20 P.M.

Bolivia y Venezuela: 7:20 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:20 P.M.