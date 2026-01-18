A falta de pocos meses para que se lleve a cabo la Copa del Mundo en la que Ecuador espera ser protagonista, empieza a haber incertidumbre con algunos protagonistas del seleccionado ecuatoriano, especialmente con el futuro de Moisés Caicedo.

Moisés Caicedo ha sido uno de los jugadores más importantes del mediocampo de los ‘Blues’ y del seleccionado ecuatoriano. Junto con Enzo Fernández controlan la medular a placer y por esto, el Chelsea decidió renovarle su contrato a largo plazo hasta el 2031.

Sin embargo, con tantos cambios en el Chelsea, iniciando por la salida de Enzo Maresca y la llegada de Liam Rosenior, mucho se ha hablado del futuro de algunos jugadores, especialmente de Enzo Fernández y de Moisés Caicedo. Sería impensado que el club saliera de estos dos jugadores, pero un referente del equipo londinense dio a conocer la realidad negativa.

JON OBI MIKEL REFERENCIÓ LA INESTABILIDAD DEL CHELSEA

Los resultados del Chelsea en los últimos partidos de la Premier League no han sido los mejores. Recientemente volvieron a la victoria al superar al Brentford en condición de local con un 2-0. No obstante, sigue habiendo un inconformismo por parte de los jugadores a este semblante que viven los ‘Blues’.

De hecho, Jon Obi Mikel, exjugador del Chelsea afirmó que, “jugadores como Moisés Caicedo y Enzo Fernández estarían pensando en dejar el equipo por esta falta de estabilidad. Fernández es campeón del Mundo y Moisés Caicedo es uno de los jugadores de elite mundial, no van a esperar cinco años para ganar la Premier League y Champions League”.

Con el club, los dos han ganado la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes, pero la Premier League y la UEFA Champions League sigue siendo esquiva para las pretensiones del Chelsea. Ese es el inconformismo que tendrían los dos representantes sudamericanos de la institución.

El tema que puede complicar una posible salida de los dos jugadores es que el Chelsea no pretende soltarlos por un valor inferior a 150 millones de euros. Los ‘Blues’ pagaron más de 120 millones por el ecuatoriano y por Enzo Fernández pusieron sobre la mesa 121 millones.

Jon Obi Mikel también aseguró que la inestabilidad aparece por el tema de los dirigentes que han tomado decisiones contundentes como el cambio de entrenadores, demarcando que, “si sigues cambiando de entrenador, no hay estabilidad. Eso termina afectando a los jugadores”.