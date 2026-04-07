Desde hace varios partidos, muchos hinchas de Atlético Nacional de Medellín estaban esperando el debut del portero Kevin Cataño, quien arribó al club en el más reciente mercado de fichajes.



Y bien, su estreno con los colores verde y blanco se dio en el duelo Nacional Vs. Jaguares de Córdoba, correspondiente a la segunda jornada de la liga colombiana del primer semestre del año, que en su momento había sido aplazado.

El debut de Kevin

Este compromiso, disputado en la noche del lunes 6 de abril, como bien se sabe, terminó 2 goles a 1 a favor del equipo que es dirigido por Diego Arias. Aunque Cataño tuvo una aceptable presentación, algunos aficionados lo responsabilizan por el tanto de Jaguares.



Al minuto 36 del primer tiempo, cuando la escuadra paisa ya ganaba el cotejo por la mínima diferencia, Jaguares atacaba y la pelota llegó al carril central. Cristián Marcelo Álvarez, al ver adelantado a Kevin, le mandó por arriba la esférica y la mandó al fondo de la red.

Palabras de Cataño

Tras el compromiso, en zona mixta, el portero de apenas 22 años dio la cara y reconoció su error. A su vez, manifestó que esta es una buena oportunidad para corregir equivocaciones y seguir creciendo.



"La decisión que tomo no fue la más acertada, pero tenía un plan en mente. Él no me había visto todavía, él venía mirando el balón y, en cuanto corriera hacia adelante, quería cerrarlo, tener el mano a mano corto; ahí soy fuerte y siento que puedo responder", dijo el guardameta.



"Pero cuando queda el balón picando, él me mira y yo ya estoy muy adelante, entonces ahí ya no podía hacer mucho, la verdad. Pero bueno, esto me deja la enseñanza de que puedo seguir creciendo, que este no es mi techo y que puedo dar más", añadió, sin rodeos.

Simón también habló

Además de Cataño, ante los medios de comunicación, pero en conferencia de prensa, se pronunció el joven defensa central Simón García, que también fue inicialista. Simón habló sobre el clásico de los próximos días ante Deportivo Independiente Medellín.



"Yo creo que no es porque sea clásico, debemos salir a darlo todo. Yo creo que esta institución nos obliga a darlo todo en cada partido. Jaguares, en el papel, Atlético Nacional debe ser superior y ganar 5 a 0, pero pues todos los partidos son difíciles", expresó.

















