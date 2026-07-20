Kevin Cataño fue presentado en su nuevo equipo del FPC

Kevin Cataño no seguirá en Atlético Nacional de Medellín. El portero ya fue anunciado como nuevo portero de Internacional de Bogotá, equipo que tuvo una aceptable actuación en la primera liga del año.

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Cataño jugó en Real Cundinamarca

Cataño, que llegó al conjunto verdolaga procedente del Real Cundinamarca, no tuvo regularidad durante el primer tramo del 2026. Habrá que esperar si en su nuevo club será titular o no.



“Internacional de Bogotá anuncia oficialmente a Kevin Cataño Jiménez como nuevo jugador del primer equipo masculino. Nacido el 19 de enero de 2003 en Medellín, Colombia, Kevin se desempeña como portero y ha construido su proceso deportivo, destacándose por sus condiciones físicas, seguridad bajo los tres palos y capacidad para liderar desde el arco”, informó Inter.

El anuncio del Inter

“A lo largo de su formación ha sumado experiencia en el fútbol profesional colombiano, consolidándose como un arquero con proyección gracias a sus reflejos, buen juego aéreo y confianza en la salida con el balón. Su crecimiento competitivo lo ha convertido en una pieza importante para afrontar nuevos desafíos en su carrera”, añadió.

Internacional de Bogotá se sigue preparando para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año, en la que espera ser más que protagonista. El club arma un plantel competitivo.

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¿Cómo le irá a Cataño en Inter?

“Cataño se caracteriza por su agilidad, capacidad de reacción en el uno contra uno, personalidad para ordenar la línea defensiva y tranquilidad en momentos de alta exigencia, cualidades que fortalecen el equilibrio del equipo desde la portería. Ahora llega a Internacional de Bogotá con el objetivo de aportar seguridad, competencia y compromiso a un proyecto deportivo que continúa reforzando su plantilla para afrontar los retos de la temporada 2026-II”, sentenció Inter.



Kevin Cataño habría llegado a Internacional de Bogotá en condición de préstamo. Hay mucha expectativa por cómo le irá a Cataño en su nuevo equipo.