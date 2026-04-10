En la noche del jueves 9 de abril, Independiente Santa Fe de Bogotá se vio las caras con un verdadero histórico del continente que es multicampeón a nivel internacional y se trató de Peñarol de Uruguay.



Este cotejo, que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín y que contó con una aceptable presencia de hinchas, correspondió a la primera jornada del grupo E de la Copa Libertadores de América.

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Empate final

El partido terminó 1 a 1. Emanuel Olivera marcó la apertura del marcador para Santa Fe y Matías Arezo apareció luego para anotar el empate final para Peñarol. Fue un encuentro intenso de inicio a fin.



Después del encuentro, Hugo Rodallega, referente del equipo colombiano, dio la cara y entregó su análisis del duelo. El atacante que estuvo un buen tiempo en el fútbol de Europa habló ante los micrófonos de ESPN.

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Palabras de Hugo

"La idea siempre va a ser ganar. De local era muy importante llevarse los tres puntos. Nos vamos tristes por ese lado, pero el esfuerzo del equipo estuvo bien. Creo que a la edad que yo tengo (40 años) lo estoy disfrutando", empezó afirmando Hugo.



Después, el centro delantero aseguró que, mientras esté sano, hará todo lo posible para ayudar al equipo. También señaló que espera que la escuadra 'cardenal' pueda avanzar a los octavos de final del certamen.

"Ayudar al equipo"

"Es una fase de grupos de Libertadores, el torneo más importante del continente, así que voy a intentar, mientras esté sano, ayudar al equipo. Y bueno, ojalá que podamos afrontar estos partidos y poder avanzar de fase", expresó.



Por último, Hugo Rodallega, que no pudo marcar este jueves 9 de abril, aseguró que Peñarol fue un equipo muy duro de vencer. Habló de la tristeza de no haber podido ganar y de lo que se viene para Santa Fe.



"Peñarol es un equipo complicado, es un equipo que tiene mucha historia. Tiene grandes jugadores; sale a jugar en todos lados. Nos imaginábamos que iba a ser un partido mano a mano y así fue. Creo que no hubo decepción en ese aspecto. Nos queda la tristeza de haber perdido dos puntos, pero nada, quedan cinco partidos todavía", sentenció.