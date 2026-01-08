No fue la mejor noche para Richard Ríos ni tampoco para su equipo en medio de un partido complejo contra el Sporting Braga en el que su rival los superó en todo sentido durante los 90 minutos. La Copa de la Liga de Portugal no contará con el clásico lisboeta entre el Benfica y el Sporting de Lisboa.

Y es que, a primera hora, Vitória Guimaraes se quedó con la victoria ante Sporting de Lisboa en una remontada épica con dos goles sobre los 90 minutos. Luego, todo se le vino abajo al Benfica contra el Sporting Braga que dio un golpe para instalarse en la final del certamen.

Richard Ríos se podría ir en blanco durante esta temporada después de vivir su primera eliminación en Portugal, además de no liderar la Primeira Liga y en Champions League lejos de las posiciones de clasificación directa para los octavos de final.

Cuando estaba recuperando la confianza y brindando seguridad dentro de la institución, se ganó sablazos del mismo José Mourinho y de un exdirigente del Benfica que puso en duda la actuación del volante colombiano que no estuvo fino en los toques de balón ni en la marca cuando el Braga atacaba.

LA ADVERTENCIA DE JOSÉ MOURINHO

Aunque no hizo referencia a Richard Ríos, José Mourinho salió sumamente molesto con su plantilla y con el resultado. Ni siquiera Vangelis Pavlidis, delantero que marcó el único tanto de las ‘Águilas’ se salvó del regaño del entrenador y del castigo que les impuso a los futbolistas.

En la rueda de prensa, ‘The Special One’ afirmó en qué fueron superados, “en la primera parte hicimos todo mal, merecimos perder este partido, es inexplicable. Entramos para presionar, para ganar, yendo a buscar al rival, pero luego el equipo se derrumbó, un colapso técnico, fue un desastre".

Luego, reveló el castigo que le puso a los jugadores. Richard Ríos no se salvó, “ellos no volverán a su casa esta noche. Iremos al campo de entrenamiento y dormirán allí. Los jugadores dormirán en el predio y espero que duerman lo mismo que yo, es decir, que no puedan dormir nada esta noche”.

A nivel de análisis, también sentenció que, “hubo actuaciones que fueron inaceptables. Hay muchas cosas que se deben decir internamente. Hoy no estaban en condiciones de conversar y haremos en las próximas horas. La primera parte ha sido muy pero muy mala".

La molestia pasa por todos los jugadores. Nadie se salvó de la advertencia de José Mourinho. Pese a que nunca habló de Richard Ríos, el colombiano tuvo una floja actuación con un puntaje de 6,3 en SofaScore. Jugó los 90 minutos, pero nunca estuvo a la altura ni sus compañeros tampoco lo estuvieron.

EXDIRIGENTE DEL BENFICA PUSO EN DUDA LA PARTICIPACIÓN DE RICHARD RÍOS

Este era un partido especial para Richard Ríos. Era su presencia número 31 con el equipo lusitano y esperaba celebrar a lo grande con la victoria y clasificación para la final de la Copa de la Liga de Portugal. No fue así y se ganó las críticas de personas cercanas al club.

Justamente, fue Braz Fade, exdirigente del Benfica que señaló al colombiano en declaraciones para el diario Récord. Fade sentenció que, “una actuación lamentable, con algunos errores que se repiten, como poner a Sudakov de extremo izquierdo. No aporta nada. Tomás Araújo está fuera de posición. Ríos solo corre de vez en cuando. Es difícil así. El Benfica parecía un equipo amateur”.

Benfica tendrá un duro examen en la próxima fecha con la necesidad de recuperarse del duro golpe. Podría ser la segunda eliminación de Richard Ríos en cuestión de una semana, pues, tendrán que enfrentar al Porto en la Copa de Portugal. Los dragones son líderes de la Primeira Liga y, más allá de ser un juego que promete, no será sencillo para los dirigidos por José Mourinho.