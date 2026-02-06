La medida radical que tomarían con El Campín: “Parte de una salvación”

Durante los últimos años y meses, los gramados de los diferentes estadios de la Liga BetPlay se han visto afectados por las condiciones de la gramilla. Justamente, uno de los temas más serios actualmente es nada más ni nada menos que el Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá.

Vea también: [Video] Presidente de Santa Fe expuso a Sencia y reveló el cobro de millonarias cifras

Los conciertos, las condiciones meteorológicas y el uso del recinto deportivo para cosas externas al fútbol y al deporte han dejado serios baches que pueden conducir a grandes lesiones para los futbolistas profesionales del rentado colombiano. El IDRD, la DIMAYOR y Sencia intentan llegar a acuerdos para salvaguardar el reconocimiento de un icónico estadio.

La primera decisión fue no jugar fútbol en El Campín en esta semana en la que había tres partidos programados. Habrá que aplazar y reprogramarlos. Mientras se define, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe reveló en entrevista con Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores lo que sucedería con el estadio y la casa del fútbol bogotano.

EL CAMPÍN SERÍA PATRIMONIO HISTÓRICO

En medio de esta temática del Estadio El Campín y lo que puede pasar en el futuro, el apoyo de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, sumado al de las autoridades como el IDRD, DIMAYOR y Sencia será vital para preservar el reconocimiento que tiene el recinto deportivo.

Eduardo Méndez habló en Palabras Mayores sobre el problema que significa no jugar el partido pactado por la quinta fecha ante Atlético Nacional el fin de semana, dado que habría buena entrada, por ser un juego del fin de semana. Este aplazamiento forzará a que se juegue entresemana y a una hora incómoda para ir al estadio.

Le puede interesar: James sería el quinto: los colombianos que han jugado en Minnesota United

La boletería se pierde cuando ya había entradas definidas para un sábado prometiendo ingresos importantes. El uso de El Campín ha cambiado últimamente, y Eduardo Méndez comentó que, “nos hemos visto perjudicados porque nos ha tocado jugar partidos a tres cuartos de estadio. El escenario con las tarimas y todo lo que instalan no las pueden bajar. Los daños económicos están si no se toman las medidas”.

Posteriormente, Carlos Antonio le preguntó por las acciones políticas por parte del IDRD y otros actores. Eduardo Méndez afirmó que, “bueno yo estoy tranquilo porque el director del instituto nos ha manifestado que están al frente, que están preocupados y que van a tomar medidas. Me imagino que están estudiando el contrato firmado para ver qué pueden hacer”.

Luego indicó que hay una salvación, “sé que hay concejales que nos han llamado y están prestos a ayudarle al fútbol y están prestos si es el caso a declarar el Estadio Nemesio Camacho El Campín como un patrimonio histórico, entonces creo que eso haría parte de la salvación de un monumento histórico para el país porque el estadio es lo que vale para la capital y la ciudad. Todo el mundo habla de El Campín, es reconocido a nivel mundial. Tenemos que proteger este patrimonio.

Lea también: Santa Fe reveló cuándo se jugaría el aplazado contra Nacional

Se hizo en Santa Marta. Nosotros, Santa Fe y Millonarios estamos prestos a recibir la responsabilidad, a hacerle el mantenimiento y conservar un patrimonio histórico del país”. Además, agregó, “nos ofrecemos para manejarlo, mantenerlo y cuidarlo porque es una herramienta de trabajo de estos clubes tradicionales y más antiguos del fútbol colombiano. Yo no veo ni a Santa Fe ni a Millonarios buscando estadios alternos para jugar mientras que se determina ante las autoridades locales lo que se debe hacer”.

El hecho de que el estadio sea reconocido como patrimonio histórico le daría más prestigio al escenario de Santa Fe y Millonarios. Por su tradición en el deporte y por lo importante que es el recinto deportivo dejaría claro que debe ser bien cuidado y que necesita grandes arreglos, empezando por la grama.