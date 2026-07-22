La propuesta de los ocho 'grandes' para ceder derechos de TV

Los ocho clubes más tradicionales del fútbol colombiano publicaron este miércoles un comunicado conjunto en el que plantearon una propuesta para modificar el modelo de distribución de los ingresos por los derechos de televisión del campeonato profesional.

¿Cuáles son los ocho equipos tradicionales del fútbol colombiano?

América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior, Millonarios y Once Caldas coincidieron en que el sistema actual, que reparte los recursos en partes iguales, debe ser revisado antes de firmar un nuevo contrato de transmisión.

En el documento, los clubes argumentan que el modelo vigente no reconoce factores como el rendimiento deportivo, el nivel de inversión ni la fidelidad de los aficionados, aspectos que, a su juicio, deberían ser tenidos en cuenta para distribuir los ingresos.

La propuesta de derechos de televisión para Liga BetPlay

Asimismo, señalaron que la propuesta busca abrir una discusión "seria, técnica y participativa" entre todos los equipos afiliados a la Dimayor, con el objetivo de construir un esquema de reparto "más objetivo y equilibrado".

Lea también Selección Colombia tendría listo rivales para la Fecha FIFA de septiembre y octubre

Los firmantes también afirmaron que otras ligas de la región ya implementan sistemas mixtos que combinan la solidaridad entre los clubes con incentivos por desempeño deportivo, lo que, según ellos, ha permitido atraer inversión y elevar la competitividad de sus torneos.

Como principal decisión, los ocho equipos anunciaron que, mientras no exista una discusión y un acuerdo sobre el nuevo modelo de distribución, no cederán sus derechos intangibles y de imagen para la negociación de un nuevo contrato de televisión del fútbol profesional colombiano.

Lea también Premios que entregará la Copa Betplay 2026

Pese a esa postura, los clubes aclararon que la medida no pretende afectar el desarrollo de la Liga BetPlay, alterar la institucionalidad de la Dimayor ni limitar el acceso de los aficionados a las transmisiones del campeonato. Aseguraron que el objetivo es generar un debate que permita fortalecer el producto y ofrecer un mejor espectáculo.

Finalmente, América, Nacional, Deportivo Cali, Medellín, Santa Fe, Junior, Millonarios y Once Caldas reiteraron su disposición para participar en mesas de diálogo con los demás clubes y construir un acuerdo que permita definir un nuevo modelo de distribución de los derechos de televisión para el fútbol colombiano.