Millonarios quedó al borde de la eliminación en la Liga BetPlay, después de perder 1-3 ante América de Cali en condición de visita en duelo válido por la fecha 17.

Con este resultado, el equipo 'embajador' quedó con mínimas opciones de meterse al grupo de los ocho para disputar los playoffs al contar con 22 puntos y ubicarse en la posición 11.

Lea también Millonarios confirmó lo peor: parte médico oficial de la lesión de Falcao García

Las cuentas reales de Millonarios para clasificar en Liga BetPlay

Para lograr un lugar en el grupo de los ocho de la Liga BetPlay, Millonarios, que cuenta con 22 puntos, tendrá que hacer puntaje perfecto en lo que resta del calendario, pero además esperar que sus rivales cedan unidades.

En caso de ganar su encuentros contra Deportes Tolima y Alianza, el equipo bogotano llegará a 28 puntos.

Para clasificar, Millonarios tendrá que esperar que Internacional de Bogotá (25 putos) no gane en sus partidos contra Once Caldas, Boyacá Chicó y Santa Fe.

Que Deportivo Cali (23 puntos) no logre más de una victoria en sus duelos con América y Deportes Tolima.

Que Santa Fe (23 puntos) no logre más de un triunfo ante Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá.

Y que Bucaramanga no sume más de cinco puntos en sus partidos frente a Atlético Nacional, Jaguares y Fortaleza.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 37 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 31 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 27 puntos

6. Once Caldas - 26 puntos

7. Internacional - 25 puntos

8. Santa Fe - 23 puntos

---------------

9. Deportivo Cali - 23 puntos

10. Bucaramanga - 22 puntos

11. Millonarios - 22 puntos

12. Águilas Doradas - 22 puntos

13. Llaneros - 21 puntos

14. Medellín - 20 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Cúcuta - 15 puntos

17. Alianza - 15 puntos

18. Boyacá Chicó - 14 puntos

19. Jaguares - 14 puntos

20. Deportivo Pereira - 7 puntos