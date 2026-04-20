Hace apenas unos instantes, Millonarios FC de Bogotá, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, compartió el parte médico oficial del experimentado centro delantero Radamel Falcao García.



El histórico atacante de la Selección Colombia de Mayores, en el América de Cali vs. Millonarios FC por la fecha 17 de la liga colombiana del primer semestre del año, sufrió un duro choque de cabezas con el defensa central Dany Rosero.

Falcao fue trasladado a una clínica

Tras el impacto, el exjugador del Porto de Portugal y River Plate de Argentina tuvo que ser reemplazado y trasladado a una clínica de la capital del departamento del Valle del Cauca.



Los hinchas del equipo azul de la capital del país temían una fractura y bien, Millonarios confirmó lo peor. El delantero sufrió una fractura en el arco cigomático, después de los análisis realizados.

El parte médico

“Millonarios FC informa que el jugador Radamel Falcao García sufrió un fuerte trauma facial en el partido contra el América de Cali. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico para su atención inmediata”, señaló el club.



“Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático. El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión. Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución”, añadió.

Pronta recuperación para el 'tigre'

Se espera que el tiempo de incapacidad de Radamel Falcao García no sea mucho y que este se pueda recuperar de la mejor manera posible. Cabe resaltar que el choque con Dany Rosero fue accidental.



“El arco cigomático es la proyección más lateral de la parte media de la cara; esta estructura juega un papel clave porque absorbe y disipa las fuerzas traumáticas lejos de la base craneal. El cigoma también contribuye significativamente a las paredes orbitarias inferior y lateral. Las fracturas del cigoma requieren evaluación para detectar fracturas concomitantes de la órbita”, señala el National Library of Medicine de Estados Unidos.









