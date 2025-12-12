Las dudas de Alfredo Arias para enfrentar a Tolima esta noche

Junior llega a la final con ilusión, pero también con preguntas por resolver. Alfredo Arias trabaja contra reloj para recuperar a su equipo física y emocionalmente, mientras define las últimas dudas de un once que deberá imponerse en Barranquilla para viajar con ventaja a Ibagué. La presencia de Celis, las variantes tácticas y la elección en el lateral derecho marcan las horas previas a la ida en el Metropolitano.

Las dudas de Alfredo Arias: Celis, el lateral derecho y el extremo izquierdo

El técnico uruguayo sabe que el margen de error es mínimo. Aunque confía en el momento del equipo, tiene tres posiciones abiertas que podrían cambiar la estructura para el primer partido de la final.

La gran incógnita sigue siendo Celis, quien será esperado hasta última hora para determinar si juega este viernes o si queda reservado para la vuelta en Ibagué. En caso de no estar, Arias maneja varias opciones, Esparragoza, Rivas, Ángel o Mendoza, todos con perfiles distintos para un partido que Junior necesita dominar desde el medio.

La otra disputa está en el lateral derecho. Aunque Edwin Herrera fue titular recientemente, todo indica que Jhomier Guerrero sería el elegido para enfrentar la velocidad y el juego interior del Tolima.

En ataque, Arias podría mover fichas según el sistema. Bryan Castrillón aparece como opción por izquierda, mientras que por derecha se mantendría José Enamorado y en punta el infaltable Guillermo Paiva, goleador y referente ofensivo.

La probable alineación del Junior para la ida en Barranquilla

Con lo disponible y a la espera del dictamen final sobre Celis, Junior pararía un equipo ofensivo, rápido y con mucho trabajo en presión alta, buscando aprovechar su fortaleza en casa, donde solo ha perdido un partido en todo el semestre.

Probable 11 – Junior vs Tolima

Silveira; Guerrero, Peña, Báez, Suárez; Didier Moreno, Yimmi Chará, Esparragoza; Enamorado, Castrillón y Paiva.

Arias, que disputa su cuarta final en Colombia, sabe que esta es una oportunidad irrepetible: “Vamos a ir por ellos desde el primer minuto”, aseguró, decidido a romper su mala racha en definiciones y darle al Junior su estrella 11.

Junior busca pegar primero en casa

El Metropolitano será una caldera y Junior lo sabe. Con un once que mezcla experiencia y desequilibrio, el equipo barranquillero espera sacar ventaja en la ida para viajar a Ibagué con algo más que ilusión. Arias tiene dudas, sí, pero también convicción, la final arranca en su casa, y allí Junior suele ser un equipo difícil de domar.