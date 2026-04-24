En las horas de la noche del jueves 23 de abril hubo acción del fútbol profesional colombiano en el principal escenario deportivo de la capital del país, el estadio Nemesio Camacho El Campín, que tuvo una gran presencia de hinchas.



Millonarios FC de Bogotá recibió a Deportes Tolima por la jornada número 18 de la liga colombiana del primer semestre del año. Este era un compromiso decisivo para el conjunto dirigido por el argentino Fabián Bustos.

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Obligación de ganar

La escuadra azul estaba obligada a sumar de a tres para seguir con chances de clasificar a los cuartos de final del torneo. Tolima, como bien se sabe, llegó al cotejo instalado en la fase definitiva.



Como el club entrenado por Lucas González ya estaba asegurado y por el hecho de estar disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el once titular pijao fue mixto.

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Ganó el azul

Y esto lo aprovechó muy bien Millonarios, pues terminó ganando por 2 goles a 0. Los autores de los tantos fueron el mediocampista David Macalister Silva y el centro delantero Leonardo Fabio Castro.



Precisamente este último jugador, Leo Castro, tras el juego, habló en zona mixta y reveló de una vez por todas si el camerino de Millonarios está roto. Tras los malos resultados que recientemente se le dieron al equipo azul de la capital del país, mucho se empezó a rumorear a través de las diferentes redes sociales. Lo que principalmente se decía era que el vestuario estaba roto.

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Palabras de Leo

Sin embargo, Leonardo Castro contó la verdad y afirmó que el plantel está más unido que nunca y que en ningún momento ha estado roto. Las palabras del atacante tomaron mucha fuerza en redes.



“Hoy estamos más unidos que nunca. Sabemos lo que nos jugamos y jamás ha habido camerino roto”, expresó, sin rodeos, el exjugador del Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pereira.