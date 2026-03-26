Leonel no dudó en Bucaramanga: el esperado regreso en convocatoria vs Santa Fe

Después de la dura derrota de Atlético Bucaramanga contra el Junior de Barranquilla en el Estadio Romelio Martínez, los santandereanos quedaron afuera de los ocho en la novena casilla con 19 unidades. Están a solo una unidad de volver a meterse y, tras perder el invicto, esperan sacar una victoria frente a Santa Fe.

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Sin duda alguna, el partido entre Bucaramanga y Santa Fe dará de qué hablar con dos equipos que siguen con las ilusiones latentes de sellar la clasificación. En esa pelea, el cuadro ‘Leopardo’ tiene la ventaja sacando cuatro unidades de diferencia en el frente a frente.

Afortunadamente, Leonel Álvarez ya cuenta con el regreso de Fabián Sambueza que pagó fechas de sanción y ya sumó regularidad contra Junior. Además, el entrenador antioqueño recuperó fichas importantes para recibir al cuadro cardenal. Leonel tendrá un regreso, y, para el futuro espera por otra cara conocida que se sobrepasó una lesión.

LA NOVEDAD EN LA CONVOCATORIA DE LEONEL ÁLVAREZ PARA EL BUCARAMANGA VS SANTA FE

Un partido atractivo entre los dos clubes que aspiran por clasificar dentro de los ocho primeros de la tabla de clasificación, y, poder jugar los Play-Offs del torneo local. Atlético Bucaramanga empieza a recuperar fichas para este encuentro y para rematar lo que queda de la Liga BetPlay.

Para este compromiso, Leonel Álvarez tendrá la posibilidad de alinear desde el principio a Fredy Hinestroza, uno de los referentes de la institución y que quedó campeón con Rafael Dudamel en el 2024-I. Hinestroza regresó de una lesión que lo sacó de los últimos partidos.

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La ausencia de Fredy Hinestroza se dio el 8 de marzo durante una sesión de entrenamiento. Una lesión que lo alcanzó a sacar de cuatro partidos. No estuvo frente al Deportivo Pereira, Internacional de Bogotá, Once Caldas ni Junior de Barranquilla.

Fredy Hinestroza regresó a una convocatoria en la que está también el segundo arquero, Luis Matheus. Tras la salida de Aldair Quintana, Luis Erney Vásquez y Matheus serán los encargados de la portería. En el último juego, Vásquez tuvo que ver en los goles del Junior.

EL OTRO JUGADOR QUE RECUPERA LEONEL ÁLVAREZ PARA LAS PRÓXIMAS FECHAS EN BUCARAMANGA

Además de Fredy Hinestroza que ya está en óptimas condiciones y que podría ser titular en este encuentro entre Bucaramanga y Santa Fe, también está el regreso de Faber Gil. El extremo estaba lesionado desde el arranque de la Liga BetPlay contra Llaneros.

Con ese panorama, el ex Atlético Nacional y Deportivo Pereira se perdió 11 partidos. Faber Gil ya se recuperó de la lesión y podría ser convocado en los próximos partidos. Leonel Álvarez no lo tuvo en cuenta para este compromiso de la fecha 14 de la Liga BetPlay.

LEONEL ÁLVAREZ Y BUCARAMANGA PREOCUPADOS CON EL CALENDARIO

Aunque Atlético Bucaramanga se quedó sin jugar copas internacionales tras la eliminación frente a América de Cali, los santandereanos tendrán un calendario difícil con la ilusión de sellar la clasificación para disputar los Play-Offs finales, y por qué no, regresar a una definición de un título.

Aparte del juego ante Independiente Santa Fe que es un rival directo por la clasificación, Bucaramanga deberá visitar al América de Cali y a Águilas Doradas, recibir a Boyacá Chicó, viajará a Medellín contra Atlético Nacional y finalizará en casa contra Jaguares de Córdoba y en Bogotá frente a Fortaleza.