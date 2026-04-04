Once Caldas tiene una baja por lesión para el resto de la Liga BetPlay 2026-I

Once Caldas recibió una noticia poco alentadora en medio de la competencia, luego de confirmarse que perderá a uno de sus jugadores para lo que resta del primer semestre de la temporada.

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¿Cuál es la lesión de Michael Barrios?

Pues el extremo Michael Barrios sufrió una fractura de clavícula durante un entrenamiento reciente, una lesión que lo marginará de las canchas por varias semanas.

La información fue revelada por el periodista Mauricio Trujillo, de Win Sports, quien dio a conocer el alcance de la lesión que afecta al futbolista barranquillero.

Debido a la gravedad de la dolencia, Barrios no alcanzaría a regresar a la competencia en lo que resta de la Liga BetPlay 2026-I, lo que incluye una eventual participación en los playoffs en caso de que el equipo logre clasificar.

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Tiempo de incapacidad de Michael Barrios en Once Caldas

El tiempo de recuperación estimado para este tipo de lesión es de alrededor de ocho semanas, por lo que el jugador de 34 años deberá enfocarse en su proceso de rehabilitación con miras a regresar en el segundo semestre.

Hasta el momento de su lesión, Barrios había disputado 13 partidos en esta Liga BetPlay, en los cuales aportó un gol y fue una de las piezas habituales dentro del esquema del equipo.

De esta manera, el entrenador Hernán Darío Herrera pierde a un futbolista importante en el frente de ataque, lo que obligará a replantear alternativas en su sistema ofensivo.

La baja de Barrios representa un golpe para las aspiraciones del conjunto manizaleño, que se encuentra en la pelea por asegurar su lugar en la fase final del torneo.

Se espera que en los próximos días el club emita un parte médico oficial en el que se detalle con mayor precisión el tiempo de incapacidad del jugador y los pasos a seguir en su recuperación.