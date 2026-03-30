¿Pasto alineó jugador expulsado contra Nacional? FIFA da la razón

Sin duda alguna, el partido entre Deportivo Pasto contra Atlético Nacional ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los 90 minutos con polémicas grandes. Lo primero fue una acción en la que Alfredo Morelos llegó a la línea de saque de banda y con la imposibilidad de frenarse contactó a Jonathan Risueño, entrenador local.

Lo segundo fue un penal que Jonathan Risueño pidió cuando un jugador de Nacional presuntamente le había marcado los taches a Wilson Morelo, una jugada que intentó representar en la rueda de prensa con Morelo en la sala de prensa, pero no se vio una imagen clara de los tacos marcados.

Justamente, generó mucha curiosidad la presencia de Wilson Morelo en el campo de juego, dado que, en el partido pasado ante Fortaleza, tanto el delantero ex Santa Fe como Santiago Jiménez vieron la tarjeta roja por acumulación de tarjetas amarillas.

¿POR QUÉ PUDO JUGAR WILSON MORELO?

Ante Fortaleza, el Deportivo Pasto tuvo un final de expulsiones en Bogotá. Santiago Jiménez fue el primero en ver las dos tarjetas amarillas, mientras que, minutos posteriores, Wilson Morelo también dejó el campo de juego por la misma situación. El lateral derecho ya pagó la fecha, pero curiosamente, el delantero jugó entrando desde el segundo tiempo.

Claramente, a Wilson Morelo le tocaba pagar la fecha para este encuentro contra Nacional, pero el delantero apareció en la convocatoria y entró. ¿Hubo una irregularidad por la actuación del atacante cordobés? A Morelo lo salvó el hecho de que en medio de la Fecha FIFA, El Salvador convocó al extremo colombo salvadoreño, Mayer Gil para disputar el encuentro frente a Martinica.

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Gracias al hecho de que tenía a un jugador con deberes internacionales con su selección para la Fecha FIFA, Deportivo Pasto pudo tener dentro de la convocatoria a uno de los dos jugadores que fueron expulsados en la fecha pasada. Jonathan Risueño se decantó por Wilson Morelo, mientras que Santiago Jiménez regresará contra Alianza Valledupar FC.

JONATHAN RISUEÑO APUNTÓ AL ARBITRAJE VS PEREIRA

Después de los 90 minutos contra Atlético Nacional, Jonathan Risueño dejó entrever su molestia por algunas situaciones que entendió que podían cambiar el trámite del juego como una expulsión del cuadro antioqueño y la pena máxima sobre el final.

Jonathan Risueño comentó que, “creo, sinceramente, que ha habido muchas situaciones en el partido, que, si hubiéramos jugado con un jugador más, como hemos merecido jugar durante todo el partido, porque ha habido tres situaciones de expulsión de jugadores rivales, hubiéramos podido conseguir los tres puntos”.

Además de lo dicho anteriormente sobre la posible expulsión de un jugador de Nacional, el entrenador español también indicó que, “no creo que tenga que ver el gol de ellos con los tres jugadores que estábamos en el campo, la estructura que teníamos era la misma, más bien creo yo que influye más que no entra el VAR y no expulsan al jugador de ellos por pegar fuera del área o que en la primera parte no expulsan a un jugador de ellos, que se va solo un jugador de nosotros y le sacan amarilla, cuando o no es nada o es roja”.

PASTO TENDRÁ NUEVA CHANCE PARA CLASIFICAR

En la próxima fecha y con el regreso del lateral derecho Santiago Jiménez que ya pagó la suspensión de una jornada. Deportivo Pasto tendrá que viajar a Valledupar para enfrentar a Alianza en un juego que podría acercar a los pastusos de una buena vez a la clasificación para los Play-Offs. Ganando, sumarán 30 unidades ya más que clasificado.

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La derrota en Valledupar podría demorar una clasificación que parece hecha para las pretensiones de Jonathan Risueño y para sus dirigidos que aspiran poder llegar lejos. Sin embargo, con lo que queda por delante, parecería difícil que los pastusos no sellen la entrada a la siguiente ronda.