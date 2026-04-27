Liga BetPlay 2026-I: fecha y hora del sorteo de playoffs

Se conoció de manera extraoficial la fecha en la que se llevaría a cabo el sorteo de los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I, un momento determinante para definir el camino hacia el título.

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Según dio a conocer el periodista Julián Capera, la Dimayor habría presentado a los clubes una propuesta que incluye tanto la programación de la última jornada como el horario del sorteo de la fase final.

El domingo en la noche se conocerán los cruces de playoffs

En ese sentido, todo apunta a que el sorteo de los playoffs se realizaría el domingo 3 de mayo a las 8:00 p. m., pocas horas después de que finalicen los compromisos que definirán a los ocho clasificados.

La decisión está directamente ligada a la programación de la última fecha, que se disputará entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, con varios encuentros en simultáneo que serán clave para resolver los cupos restantes a la siguiente fase.

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El viernes se jugará el duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional en Palogrande, mientras que el sábado habrá dos compromisos con menor incidencia en la tabla: Boyacá Chicó ante Llaneros y Jaguares frente a Cúcuta Deportivo.

La jornada decisiva será el domingo, cuando a las se disputen en simultáneo partidos determinantes como Santa Fe vs Internacional, Tolima vs Cali, Medellín vs Águilas, Alianza vs Millonarios y Fortaleza vs Bucaramanga.

Más tarde, se cerrará la fecha con Junior vs Pasto y América vs Pereira, encuentros que también podrían tener incidencia en la ubicación final de los equipos clasificados y en la llamada ‘ventaja deportiva’.

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¿Quiénes tienen ventaja deportiva en playoffs?

Cabe recordar que únicamente los equipos que finalicen en la primera y segunda posición serán ‘sembrados’, lo que les permitirá cerrar como locales tanto en cuartos de final como en una eventual semifinal.

Por su parte, los demás clasificados no solo definirán sus enfrentamientos mediante sorteo, sino también las localías al menos en la primera ronda de los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I.