Se impusieron castigos a Once Caldas y Pereira por desmanes en Liga Betplay

La fecha 16 de la Liga Betplay, mejor conocida como la "jornada de clásicos", dejo varias sorpresas y movimientos determinantes en la tabla de posiciones. En esta ocasión los equipos que se encargaron de inaugurarla fueron Once Caldas y Pereira, el clásico cafetero que prometía bastantes emociones deportivas, pero terminó decepcionando y dejando actos de violencia de por medio.

En los últimos minutos del encuentro en donde el cuadro 'matecaña' estaba auspiciando como local, se armó una batalla campal en la gradería occidental que obligaron a que se suspendiera el partido por un par de minutos, hecho que Dimayor no habría pasado por desapercibido y que traería consigo castigos fuertes para ambas escuadras.

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Estas serían las sanciones a Pereira y Once Caldas

Para el cierre del partido, durante la parte complementaria, el equipo del 'Arriero' Herrera intentó despertar, mantuvo la posesión de la pelota, pero sufrió justo en el último suspiro del partido, ya que fue expulsado Juan Felipe Castaño por una falta cerca del área.

Esta polémica jugada y expulsión fue el punto de quiebre también para que los hinchas comenzaran a causar desmanes en las tribunas, provocando que los jueces del partido tomaran la decisión de suspender el partido mientras se evacuaba a la gente y se obtenían las garantías para continuar.

El compromiso se reanudó con normalidad para jugar los últimos minutos del duelo que finalmente terminó con un marcador de 0-0, pero las consecuencias fueron más allá de lo deportivo, ya que se incluyeron drásticos castigos, especialmente económicos.

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Pereira tendrá que cumplir con dos fechas de suspensión parcial de plaza en las tribunas occidental norte y occidental Sur. Además, deberá pagar una Multa de 10 SMLMV, equivalentes a diez y siete millones siete quinientos nueve mil cincuenta pesos.

Mientras que el 'blanco blanco' será sancionar con multa de ocho millones, setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos ($8.754.525).

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Último partido de Once Caldas y Pereira en la Liga Betplay de apertura

Ambos equipos ya tienen definido su futuro en la competencia local, Once Caldas ya se encuentra clasificado a la siguiente instancia y jugará el último duelo contra Nacional en el Estadio Palo Grande el viernes 1 de mayo sobre las 18:00 hora local.

Por otro lado, el equipo de Arturo Reyes fue el primer eliminado, pero deberá cumplir con su último partido, el cual será en condición de visitante contra América de Cali el domingo 3 de mayo.

Once Caldas y Pereira en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 32 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 30 puntos

6. Once Caldas - 30 puntos

7. Internacional - 28 puntos

8. Santa Fe - 26 puntos

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9. Deportivo Cali - 26 puntos

10. Medellín - 26 puntos

11. Millonarios - 25 puntos

12. Bucaramanga - 23 puntos

13. Águilas - 23 puntos

14. Llaneros - 22 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Cúcuta - 16 puntos

17. Alianza - 16 puntos

18. Jaguares - 15 puntos

19. Boyacá Chicó - 14 puntos

20. Pereira - 10 puntos