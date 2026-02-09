Los dos técnicos que están en la cuerda floja en la Liga BetPlay

La Liga BetPlay - I de 2026 está cumpliendo con su apretado calendario, el cual ya le ha costado el puesto a dos entrenadores. Hernán Torres y Nelson 'El Rolo' Flórez fueron los primeros entrenadores que perdieron su trabajo, teniendo en cuenta los malos resultados de Millonarios y Cúcuta Deportivo, respectivamente.

A pocas horas de disputarse la sexta jornada, la cual se disputará entre el martes 10 y el viernes 13 de febrero, se podría generar la salida de otros dos director técnicos.

Dos técnicos que están en la cuerda floja

Alejandro Restrepo, estratega de Deportivo Independiente Medellín, y Hubert Bodhert, entrenador de Alianza Fc de Valledupar, podrían perder su puesto si no logran un resultado positivo en la fecha 6.

En el caso de Restrepo, el conjunto antioqueño ha tenido un desilusionante inicio de temporada para su afición al registrar dos puntos, luego de dos empates y tres derrotas que lo tienen en el puesto 18.

Lea también La Liga BetPlay tiene inesperado líder: tabla de posiciones tras fecha 5

Las recientes actuaciones del cuadro poderoso han generado malestar en la afición, que ha reclamado la conquista de un título, de haber sido subcampeón de la Liga BetPlay y de la Copa BetPlay en la temporada 2025.

Por otro lado, Hubert Bodhert podría salir de Alianza FC, ya que ocupa la posición 19 con solo dos puntos. El equipo de Valledupar ha cedido importantes puntos en condición de local, ya que solo ha empatado con Boyacá Chicó y Once Caldas.