Los tres fichajes que quiere Junior para el segundo semestre de 2026

Junior de Barranquilla sigue celebrando el título de la Liga BetPlay-I de 2026, el cual logró, después de superar en la gran final a Atlético Nacional con un marcador global de 3-1. Con este triunfo, el equipo 'rojiblanco' sumó la estrella número 12 a su escudo.

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Después de conseguir el campeonato, el conjunto barranquillero trabaja en la conformación de su nómina para la competencia del segundo semestre, teniendo en cuenta que el director técnico Alfredo Arias se planteó como objetivo ganar el tricampeonato.

Los tres refuerzos que quiere Junior para el segundo semestre

Antes de viajar a Uruguay para disfrutar de algunos días de vacaciones, el director técnico Alfredo Arias se reunió con los directivos de Junior a quienes les dejó claro los refuerzos que pretende para el segundo semestre.

Inicialmente, Arias solicitó a incorporación de un defensor central, teniendo en cuenta que Jean Carlos Pestaña o Lucas Monzón podrían salir del equipo.

Por otro lado, el entrenador pretende un lateral izquierdo que compita por la posición con Yeison Suárez, quien ha sido titular en los títulos del segundo semestre de 2025 y de la Liga BetPlay-I de 2026.

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Finamente, Alfredo Arias solicitó la incorporación de un delantero que se sume a Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva como las alternativas ofensivas de Junior.

Y es que el cuadro barranquillero no contaría con Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez en el segundo semestre.

El pedido de Arias a Junior

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Además de pedir un defensa central, un lateral izquierdo y un delantero, el entrenador Alfredo Arias también le solicitó a los directivos de Junior garantizar la continuidad de cuatro jugadores.

Se trata de Fabián Ángel, Jesús David Rivas, Guillermo Celis y Juan David Ríos, quienes se han consolidado como referentes en el mediocampo del cuadro barranquillero.