Los tres jugadores de Santa Fe que habrían despertado interés de otros clubes

En la previa del partido de vuelta entre Caracas FC e Independiente Santa Fe por los playoffs a los octavos de final de la Copa Sudamericana surgió una versión periodística que señalaba que varios futbolistas habían pedido salir del club. Sin embargo, el contexto de la situación no estaría relacionado con una discordia interna.

Lo que aparentemente ocurre es que tres jugadores del plantel han despertado interés de otros equipos, aunque hasta el momento no ha llegado una oferta formal, o al menos una que cumpla con las pretensiones económicas de la dirigencia cardenal.

Los futbolistas serían Ewil Murillo, Yilmar Velásquez y Jhojan Torres, quienes tienen contrato con Santa Fe y cuyos derechos deportivos pertenecen a la institución bogotana.

Es pertinente que, ninguno de ellos está presionando una salida. La única petición de los jugadores es que el club escuche eventuales propuestas, especialmente si provienen del fútbol internacional.

En el caso de Murillo y Velásquez, tiempo atrás se habló del interés de clubes de la MLS, mientras que Jhojan Torres también fue seguido desde el exterior cuando integró la Selección Colombia sub 20.

Pese a esos sondeos, ninguna negociación ha avanzado hasta el punto de satisfacer las condiciones establecidas por Santa Fe, por lo que los tres continúan haciendo parte del proyecto deportivo.

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Además, el cuerpo técnico cuenta actualmente con Daniel Torres y Kilian Toscano como habituales titulares en la posición de mediocampistas de primera línea, misma en la que se desempeñan Murillo, Velásquez y Torres.

En el entorno cardenal hay tranquilidad y el ambiente interno sigue siendo positivo. El club mantiene la confianza en avanzar en la Copa Sudamericana y, al mismo tiempo, competir por los títulos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, mientras el futuro de estos tres jugadores permanece abierto únicamente si aparece una oferta que beneficie a todas las partes.