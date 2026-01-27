¿’Cariaco’ regresaría a la Liga BetPlay? El club al que se acerca

Luis Daniel ‘Cariaco’ González dejó huella en Colombia firmando primero con Deportes Tolima y posteriormente, con el Junior de Barranquilla, equipo en el que alcanzó a estar desde el segundo semestre de 2019 hasta el final del primer semestre del 2025. Con los barranquilleros logró ganar dos títulos, entre ellos una Superliga BetPlay y una Liga BetPlay en 2023.

Desde que se fue del Junior, ‘Cariaco’ González firmó con el Deportivo Táchira en donde espera jugar la Copa Libertadores en el 2026. Con el cuadro venezolano, tendrán que enfrentar a The Strongest para intentar superar la segunda fase y en la siguiente instancia tendría que medirse con Deportes Tolima, un club que Luis Daniel conoce muy bien.

Sin embargo, todos los planes podrían cambiar. Cuando salió del equipo barranquillero, el nombre de Luis González llamó la atención en otros equipos de la Liga BetPlay como Independiente Santa Fe y ahora podría llegar a otro equipo. Se trata nada más ni nada menos que del Cúcuta Deportivo.

EL ‘CARIACO’ PODRÍA JUGAR EN CÚCUTA DEPORTIVO: EL DETALLE QUE LO ACERCA

Infortunadamente, el regreso del Cúcuta Deportivo en la máxima categoría no ha tomado un buen camino después de perder en los dos primeros partidos e igualar en el clásico del Oriente frente al Atlético Bucaramanga, Consiguió su primer punto con una nómina afectada por la salida de más de quince jugadores, entre ellos, Cristian Álvarez, Matías Pisano, Ramiro Sánchez, entre otros.

En medio de la transmisión del partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, las cámaras de Win Sports captaron a Luis ‘Cariaco’ González en el Estadio General Santander acompañando al cuadro rojinegro. Un pequeño detalle que podría acercar al venezolano de nueva cuenta al fútbol colombiano con los cucuteños en su regreso a la primera división.

La idea del Cúcuta es poder armarse de la mejor manera para poder salvar la categoría y para poder pelear por un título. El venezolano que juega para Deportivo Táchira podría ser una de las últimas incorporaciones del elenco nortesantandereano.

En la transmisión, comentaron que el Cúcuta todavía no cierra el mercado de fichajes y que podría comunicar nuevas incorporaciones en los próximos días. Vale la pena acotar que, en este torneo, los clubes solo podrán inscribir un total de 25 jugadores. A los rojinegros les quedan tres cupos para poder llegar a esa cifra de futbolistas adoptada por la DIMAYOR.

Habrá que esperar qué decisiones toman en el equipo ‘Motilón’ para confirmar o no el fichaje de Luis ‘Cariaco’ González. Su presencia podría acercarlo, pero en la transmisión también dieron a conocer que estaba viendo el partido en el General Santander por su amistad con Léider Berdugo, nueva incorporación del Cúcuta.

Léider Berdugo habría invitado al volante venezolano para ver el empate a dos tantos en el clásico del Oriente. Esa sería la explicación de la presencia de Luis Daniel González. El 29 de enero, Deportivo Táchira enfrentará al Anzoátegui FC por la Primera División de Venezuela.