Vasco da Gama terminó la novela: Marino Hinestroza fue oficializado

Una de las grandes novelas del fútbol sudamericano en el mercado de fichajes es nada más ni nada menos que Marino Hinestroza, extremo vallecaucano de Atlético Nacional. Tras ganar la Copa BetPlay ante el Deportivo Independiente Medellín, Marino confirmó en redes sociales que no seguiría en el club.

O Boca Juniors o jugar en Brasil eran las dos opciones de Marino Hinestroza. Vasco da Gama agilizó las operaciones para asegurar el fichaje del colombiano y se definió con una transferencia de 5 millones de dólares por el 80% de los derechos deportivos. Atlético Nacional conservará el 20% de los derechos económicos del jugador.

En caso de una futura venta, a Atlético Nacional le entraría un dinero importante. Ese era el interés de Marino Hinestroza y fue una de las principales razones por las que no se dio lo de Boca Juniors, pues, tanto el club como el jugador esperaban que le quedara una suma a todas las partes involucradas.

Vasco da Gama había confirmado el acuerdo hace unos días con Marino Hinestroza y con Vasco da Gama, y solo faltaba la firma del contrato y la presentación oficial del extremo nacido en Cali, Valle del Cauca. Este martes 27 de enero, lo confirmaron en las redes sociales.

MARINO HINESTROZA FIRMÓ CONTRATO CON VASCO DA GAMA

El club dio a conocer este martes que, “Vasco da Gama ha asegurado el fichaje de su tercer refuerzo para la temporada 2026: Marino Hinestroza, de 23 años. El club adquirió el 80% de los derechos económicos del jugador a Atlético Nacional (COL), quien firmó un contrato hasta diciembre de 2029”.

Marino Hinestroza se presentó como “soy un jugador al que le gusta ganar, pueden esperar mucho de mí. Tengo mucha confianza y creo que las cosas saldrán muy bien aquí. Ya conozco la liga y estoy listo para demostrar mi nivel”. Entre sus primeras palabras, afirmó que este cambio es un paso más para acercarse al Mundial de 2026 con la Selección Colombia.

Además, el caleño de 23 años dejó claro hace unos días que, para convencerlo fue clave la presencia de Johan Rojas en Vasco da Gama y que Fernando Diniz insistió bastante en acelerar las negociaciones para asegurarlo y ganarle a Boca Juniors el fichaje.

Esta será una nueva experiencia de Marino Hinestroza en Brasil después de haber jugado en Palmeiras. Ganar regularidad, mejorar la cara que tuvo en el segundo semestre del 2025 serán necesarios para ganarse un puesto en la Fecha FIFA de marzo con la Selección Colombia y ser opción en la lista de 26 convocados para el Mundial.

¿CUÁNDO SERÍA SU DEBUT Y CUÁNTOS COLOMBIANOS HAY EN BRASIL?

Fernando Diniz quería contar con Marino Hinestroza desde anteriores mercados de fichajes. No es la primera ocasión en la que Vasco da Gama tantea al colombiano. De hecho, el club quiere correr para tener pronto al extremo vallecaucano y su debut podría ser contra el Mirassol en condición de visitante el jueves 29 de enero.

Con la llegada de Marino Hinestroza ya son 30 jugadores colombianos que jugarán en el Brasileirao para este 2026. El fútbol brasileño ha fichado últimamente varios cafeteros, especialmente entre el segundo semestre del 2025 y en este año que acaba de iniciar.

Atlético Mineiro (1): Mateo Cassierra.

Botafogo (1): Jordan Barrera.

Athletico Paranaense (8): Carlos Terán, Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Alejandro García, Stiven Mendoza, Kevin Viveros, Daniel Aguilar y Edwuin Cetré.

Chapecoense (1): Jonathan Palacios.

Coritiba (1): Sebastián Gómez.

Flamengo (1): Jorge Carrascal.

Vasco da Gama (4): Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez y Marino Hinestroza.

Cruzeiro (2): Luis Sinisterra y Néiser Villarreal.

Fluminense (3): Gabriel Fuentes, Santiago Moreno y Kevin Serna.

Gremio (3): Gustavo Cuéllar, Miguel Monsalve y José Enamorado.

Bragantino (2): Sergio Palacios y Henry Mosquera.

Remo (1): Víctor Cantillo.

Internacional (2): Johan Carbonero y Rafael Santos Borré.