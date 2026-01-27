River anunció histórica transformación del estadio: así será el nuevo Monumental

Una mala temporada no le quita la grandeza a un equipo como lo es River Plate. El elenco argentino no tuvo el mejor 2025 a comparación de anteriores años, y, de hecho, eso se vio reflejado al final por la clasificación a la Copa Sudamericana, lejos de estar en la Libertadores que es el máximo objetivo del ‘Millonario’.

A raíz de esta necesidad de volver a ser protagonista y de satisfacer a una hinchada enorme que tienen, River Plate anunció por medio de un comunicado la transformación del Estadio Más Monumental de Núñez que tendrá nuevas características para los próximos años.

El Más Monumental será intervenido y arrancarán las obras para darle a los aficionados un espacio más grande para acompañar a River Plate semana tras semana. La presidencia de Stéfano Di Carlo anunció este martes 27 de enero la ampliación del recinto deportivo y el techo que le añadirán a uno de los estadios que, junto a La Bombonera tienen muchas historias y llenas de éxitos.

ASÍ SERÁ EL NUEVO ESTADIO MÁS MONUMENTAL DE RIVER PLATE

El proyecto de River Plate luce muy ambicioso con la posibilidad de brindarle a sus aficionados un estadio más moderno y con todas las características de los estadios más icónicos del mundo. En el comunicado emitido, anuncian que, “el club avanzará formalmente hacia la construcción de una nueva bandeja 360° y el techado de la totalidad de las tribunas del Más Monumental. La obra llevará la capacidad del estadio a 101,000 personas, transformándolo así en el segundo más grande del mundo para un club de fútbol”.

El club hará esta transformación con Schlaich Bergermann Partner (SBP) que ha tenido intervención en estadios modernos como el Riyadh Air Metropolitano, Tottenham Hotspur Stadium, y otros icónicos como el Allianz Arena, Santiago Bernabéu y el Maracaná.

La idea de ampliar el estadio y de ponerle techo a todas las localidades revolucionará el balompié argentino y el sudamericano. Un plan de mucha ambición por parte de los directivos del club. Los inicios de esta obra histórica arrancarían en abril

En el comunicado también anunciaron que tendrá 16,000 puestos adicionales sin costo para los socios, ampliándolo a 40,000. También dieron otras características como la silletería, “el 100% de las nuevas butacas adquiridas serán íntegramente rojas y blancas y se utilizarán para formar una bandera 360° en las actuales tribunas altas”.

¿CUÁNTO SE DEMORARÍAN LAS OBRAS DEL ESTADIO MÁS MONUMENTAL?

En el comunicado revelaron que esto arrancaría en abril y para llegar a dejar listo el nuevo estadio, les tomaría por lo menos 36 meses, es decir, tres años de obras. Bajo este panorama, el recinto deportivo terminaría aproximadamente en 2029. El club también informó que las obras no se interpondrían con la actividad deportiva.

“El desarrollo de las obras será planteado de modo tal que no interfiera ni afecte el normal desarrollo ni la vida del Barrio River y priorice cuidar los intereses de los vecinos involucrados. River Plate y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vienen trabajando de manera conjunta y coordinada desde diciembre de 2023 en pos de fortalecer lazos de cooperación y sinergia que han aportado y seguirán aportando mejoras en favor de una convivencia armónica entre estadio y barrio", afirma el club.

Ante esta noticia, River Plate afirma que habrá una rueda de prensa para detallar más características y más aspectos de lo que será el nuevo estadio que será el más grande de Argentina, superando a La Bombonera. “River Plate continúa así su camino de modernización, crecimiento y liderazgo histórico en materia de infraestructura deportiva, consolidando al estadio que soñó Antonio V. Liberti como el más grande e importante de América y una referencia a nivel global”, culminó el club.