Luis Manuel Seijas habló como hincha y le tiró a la dirigencia de Santa Fe

El exfutbolista venezolano Luis Manuel Seijas, ídolo de Independiente Santa Fe, volvió a referirse a la actualidad del equipo cardenal, esta vez desde su rol de hincha a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Seijas ha dejado claro en reiteradas ocasiones que sigue de cerca el presente del club bogotano, y en los últimos días no dudó en expresar su inconformismo con decisiones tomadas desde la dirigencia.

Seijas, en desacuerdo con la dirigencia de Santa Fe

El foco de sus críticas estuvo dirigido hacia Eduardo Méndez, actual presidente y principal accionista del equipo, con quien ha marcado diferencias en torno al manejo deportivo de la institución.

La situación que detonó su pronunciamiento se dio el pasado sábado 4 de abril, cuando Santa Fe visitó a Deportes Tolima por la Liga BetPlay, en un partido donde hubo decisiones cuestionadas desde el banco.

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En ese compromiso, el cuerpo técnico optó por darle ingreso a Edwin 'Shirra' Mosquera, un extremo que no logró tener incidencia positiva en el desarrollo del juego.

Como ha ocurrido en otras presentaciones, el rendimiento del futbolista fue discreto, lo que generó comentarios desde distintos sectores, incluido el propio Seijas, quien no ocultó su postura.

“Estoy de acuerdo en que la culpa no es del muchacho, es de quien decide”, escribió el exmediocampista, dejando entrever su desacuerdo con la decisión de incluir al jugador en ese momento del partido.

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Posteriormente, el venezolano fue más directo y aclaró que su crítica apuntaba “a quien compra a Edwin”, en un mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa a la dirigencia encabezada por Méndez.

Estadísticas de Luis Manuel Seijas en Santa Fe

No es la primera vez que Luis Manuel Seijas expresa su inconformidad con el rumbo administrativo de Santa Fe, club con el que disputó 270 partidos en tres etapas (2008-2011, 2014-2016 y 2018-2021), siendo protagonista en la consecución de tres títulos locales y uno internacional.