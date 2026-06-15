Mackalister Silva, que podría salir de Millonarios, es vinculado con otro equipo del FPC

David Mackalister Silva vuelve a estar en el centro de la conversación del mercado de fichajes del fútbol colombiano. En las últimas horas surgió el rumor de una posible salida de Millonarios para unirse a Real Cartagena de cara al segundo semestre de 2026.

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¿Mackalister Silva a Real Cartagena?

La información comenzó a tomar fuerza en Cartagena, donde algunos sectores cercanos al entorno futbolístico local han mencionado la posibilidad de que el experimentado mediocampista llegue al conjunto auriverde.

Por ahora, sin embargo, no existe ningún anuncio oficial ni tampoco comunicadores cercanos a las partes que hayan confirmado la existencia de negociaciones entre el jugador y el club bolivarense.

Lo cierto es que el nombre de Mackalister Silva encajaría dentro de una historia ya conocida para la afición cartagenera. El volante bogotano vistió la camiseta de Real Cartagena durante 2011, luego de llegar procedente de Bogotá FC.

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Aquella experiencia en la costa colombiana sirvió como impulso para su carrera profesional. Después de su paso por Cartagena, Silva continuó su crecimiento futbolístico en Deportes Tolima antes de dar el salto que marcaría su trayectoria.

En 2015 llegó a Millonarios, el equipo del cual es reconocido hincha y donde terminó convirtiéndose en uno de los referentes más importantes de la institución durante la última década.

A sus 39 años, Mackalister atraviesa la etapa final de su carrera deportiva. Además, su contrato con Millonarios finaliza en junio de 2026 y, hasta el momento, no está garantizada su continuidad en el cuadro embajador.

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Esa situación ha abierto la puerta a diferentes especulaciones sobre su futuro. Entre ellas aparece la posibilidad de un regreso a Real Cartagena, club con el que mantiene una buena relación desde su paso por la institución hace aproximadamente quince años.

Mientras tanto, Real Cartagena sigue enfocado en su objetivo de alcanzar el ascenso. El equipo fue subcampeón del Torneo BetPlay en el primer semestre y buscará conquistar el título en la segunda mitad del año para regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano.

Números de Mackalister Silva en Millonarios

En caso de concretarse un movimiento de esta magnitud, el conjunto heroico sumaría a un futbolista de amplia trayectoria. Con Millonarios, Mackalister Silva se convirtió en capitán e ídolo de la afición, conquistó cinco títulos y disputó 469 partidos, dejando una huella imborrable en la historia reciente del club azul.