[Video] Club histórico del FPC confirmó que cambiará su escudo

Independiente Medellín sorprendió este domingo 14 de junio al anunciar oficialmente un cambio de identidad visual que marcará una nueva etapa en la historia de la institución. A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, el club confirmó que utilizará nuevamente uno de los escudos más tradicionales de su trayectoria.

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La presentación se realizó mediante una pieza audiovisual corta en la que el equipo antioqueño dejó varias pistas sobre la imagen que acompañará a la institución en adelante. Todo apunta a que este emblema no solo aparecerá en la nueva indumentaria, sino que será el escudo que representará oficialmente al DIM desde ahora.

De esta manera, el Medellín dejará atrás el escudo que utilizó durante los últimos años, caracterizado principalmente por las iniciales del club. En su lugar, volverá a un diseño más clásico y ligado a los orígenes de la institución.

El nuevo emblema presenta una silueta diferente, incorporando los colores rojo, azul y blanco, además de la palabra "Medellín", elementos que remiten a una de las primeras identidades gráficas utilizadas por el equipo.

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Foto del antiguo y nuevo escudo del Medellín

En el video difundido por el club también se confirmó que el lanzamiento oficial de esta nueva imagen se realizará el próximo jueves 18 de junio. La campaña estará acompañada por el lema "Volver a las raíces", una frase que resume el sentido de la decisión adoptada por la institución.

Así anunció Medellín su cambio de escudo

La elección no es casual. El escudo recuperado corresponde al primero que tuvo el club desde sus inicios, una referencia directa a la historia de una institución fundada en 1913 y considerada una de las más tradicionales del fútbol colombiano.

Con esta medida, el Medellín busca fortalecer el vínculo emocional con sus aficionados, apelando a elementos históricos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de seguidores del Poderoso de la Montaña.

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La tendencia tampoco es nueva en el fútbol mundial. En los últimos años, varios clubes han optado por modificar sus escudos, ya sea para modernizar su imagen corporativa o, como en este caso, para rescatar símbolos tradicionales que identifican mejor su legado histórico.

¿Cuándo se lanza la nueva camiseta de Medellín?

Ahora todas las miradas apuntan al próximo 18 de junio, fecha en la que el DIM revelará oficialmente su nueva camiseta y ofrecerá más detalles sobre una transformación visual que promete convertirse en uno de los temas más comentados por su hinchada en el inicio del segundo semestre de 2026.