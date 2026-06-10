Tabla de posiciones del Torneo Maurice Revello tras el empate de Colombia

La Selección Colombia quedó eliminada del Torneo Maurice Revello 2026 tras una discreta actuación en el Grupo A, donde no logró sumar victorias en sus primeros cuatro compromisos y terminó en el último lugar de la tabla de posiciones.

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A falta de una jornada para completar la fase de grupos, el combinado cafetero ya no tiene opciones de clasificar a las semifinales, cerrando así una participación que dejó más dudas que certezas. Sin embargo, debía cumplir con el respectivo calendario en donde se enfrentó ante Túnez, líder del Grupo A, y logró rescatar un empate.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Colombia en el Torneo Maurice Revello

Sin duda alguna la gran decepción del grupo fue la Selección de Colombia, ya que apenas logró conseguir dos puntos a lo largo de cuatro partidos disputados, producto de dos empates y dos derrotas, con cinco goles a favor y ocho en contra.

La eliminación resulta dolorosa debido a la historia de Colombia en el Maurice Revello, certamen en el que tradicionalmente ha sido protagonista, habiendo logrado salir tricampeón y que además ha servido como plataforma para el desarrollo de jóvenes talentos.

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El balance final es negativo para Colombia, que llegó a Francia con expectativas de pelear por los primeros puestos, pero terminó despidiéndose prematuramente de la competencia al ocupar el último lugar de un Grupo A. En esta edición el equipo no logró encontrar regularidad ni solidez defensiva, aspectos que terminaron pesando en la clasificación final y dejando la tabla de posiciones de la siguiente manera:

Túnez – 7 puntos República Democrática del Congo – 7 puntos Arabia Saudita – 6 puntos China – 6 puntos Colombia – 2 puntos

¿Cómo se definen los finalistas del Torneo Maurice Revello?

El formato del Torneo Maurice Revello establece que los dos grupos de cinco selecciones definirán a los finalistas a través de la fase de grupos. Cada equipo disputa cuatro partidos y el líder de cada zona obtiene el boleto directo para la gran final, mientras que los segundos clasificados juegan el partido por el tercer lugar.

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¿Cuándo se jugará la final del Torneo Maurice Revello?

La final del Torneo Maurice Revello 2026 está programada para el sábado 13 de junio de 2026. Ese mismo día también se disputará el partido por el tercer puesto. Según el calendario oficial del torneo, el encuentro por el título se jugará a las 13:00 horas locales de Francia.