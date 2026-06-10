Deportivo Independiente Medellín, hace unos minutos, anunció, a través de su plataforma digital, la salida de uno de sus jugadores. Por mutuo acuerdo, las partes separaron caminos.

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El jugador que se va del Dim

Se trata del defensa central José Ortiz. Algunos hinchas lamentaron la salida del jugador, pero otros más la aplaudieron. Habrá que esperar para conocer cuál será el próximo destino de este jugador.



“El Equipo del Pueblo informa que llegó a un acuerdo con el defensa central José Ortiz, para dar por terminado el vínculo contractual que lo unía a nuestra institución de manera anticipada”, señaló Medellín, a través de su cuenta oficial de X.

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Agradecimiento a Ortiz

“Agradecemos su disposición con la institución y deseamos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales. Continuamos trabajando junto al nuevo cuerpo técnico en la conformación de un plantel profesional competitivo para el segundo semestre de 2026, buscando proteger el legado y engrandecer la historia del Equipo del Pueblo. Todas las novedades relacionadas con este proceso serán comunicadas oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, añadió.



Es posible que José Ortiz continúe su carrera deportiva en otro equipo de la primera división del fútbol profesional colombiano. Por su partida, el poderoso de la montaña tendría que fichar a otro central.

Medellín tendrá Sudamericana en el segundo semestre

Siguiendo con temas del Deportivo Independiente Medellín, el equipo ya se encuentra en periodo de vacaciones. Antes del final del presente mes, el plantel se reunirá para empezar la pretemporada.



“El Equipo del Pueblo informa que, tras la finalización de nuestra participación deportiva durante el primer semestre de 2026, el plantel profesional tendrá un período de receso desde el 3 de junio y hasta el próximo 22 del mismo mes. A partir del 22 de junio, el grupo de jugadores retomará trabajos para dar inicio a la preparación del segundo semestre, periodo en el que el club afrontará importantes retos deportivos en la CONMEBOL Sudamericana, la Liga Colombiana y la Copa Colombia”, señaló el mismo club.





