Medellín haría millonaria venta antes de la llegada de Amaranto Perea

Independiente Medellín sigue siendo tema de conversación en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque muy pronto contaría en su banquillo técnico con un estratega de gran categoría como lo es Luis Amaranto Perea, sino porque también es uno de los clubes que haría una mayor renovación en su plantilla.

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Tras la confirmación de la llegada de Luis Amaranto una vez termine la participación de Colombia en el Mundial, las directivas del club paisa comenzaron a trabajar en la reestructuración del equipo, en donde ya habría varias salidas sobre la mesa y una de ellas sería la de Francisco Chaverra, el cual dejaría una millonaria suma.

Francisco Chaverra le dejaría enorme recompensa a Medellín

El 'poderoso de la montaña' cerró por fin una campaña de apertura para el olvido, en donde hubo de por medio dos eliminaciones importantes y lo que conllevó de paso a la salida de Alejandro Restrepo.

Aún así la mesa directiva no se quedó de brazos cruzados y comenzó a trabajar en el "resurgir" del equipo, comenzando con la incorporación de Luis Amaranto Perea y al cual le quieren dejar un buen equipo para que pueda trabajar.

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Es por ello que también se piensa en liberar cupos para los nuevos jugadores que quiera traer el estratega, pero también en la aparte económica del club para llevar a cabo los fichajes y mantenerse la institución en orden.

Es por ello que se ha dado a conocer, Daniel Londoño y Leyser Chaverra ya tendrían ofertas para que salgan de Independiente Medellín y se unan a equipos grandes del fútbol colombiano. Además de una posible venta de Francisco Chaverra por una cifra cercana a 1.5 millones de dólares, tal como lo reveló el periodista Óscar Tobón reveló en el programa Clásico Paisa.

Jugadores que en Medellín no quieren que continúen

Las directivas de Medellín ya hicieron oficial la llegada de Luis Amaranto Perea para el segundo semestre, en el que tendrán retos difíciles como la Copa Sudamericana y por lo cual ya no quieren contar en su plantilla con Baldomero Perlaza, Balanta, Viveros y Enzo Larrosa.

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Detalles del contrato de Amaranto Perea en Medellín

Perea se desvincularía de la Selección Colombia una vez su participación llegue a final en el Mundial 2026 y llegaría al FPC para firmar un contrato de dos años. Mientras tanto, el cuerpo técnico que él conforme, trabajaría durante la pretemporada con los jugadores que continúen en el equipo.