Medellín anunció medidas tras amenazas a directivos

Deportivo Independiente Medellín se ha mantenido como uno de los grandes protagonistas del Fútbol Profesional Colombiano al ser un habitual clasificado a las fases finales, a pesar de no conquistar un título desde la temporada 2020.

Desde entonces, el conjunto antioqueño registra los subtítulos de la Liga BetPlay 2022-II, 2023-II y 2025-I y de la Copa BetPlay - I.

El hecho de no celebrar un campeonato ha desatado la furia de algunos supuestos aficionados, que ha decidido arremeter en contra de los directivos en hechos que han sido rechazados por toda la comunidad del fútbol colombiano.

Medellín rechazó amenazas y anunció medidas

Este martes 6 de enero, Deportivo Independiente Medellín emitió un comunicado en el que rechazó las amenazas que recibieron José Raúl Giraldo, máximo accionista del club, y Federico Spada, gerente deportivo.

Giraldo y Spada fueron abordados por algunos sujetos en las últimas horas, quienes los amenazaron y además les exigieron salir del equipo.

"Expresamos nuestra total solidaridad y respaldo a ambos directivos, reiterando el apoyo a la gestión profesional que vienen desarrollando en favor del proyecto deportivo, administrativo e institucional del club", señala el comunicado del equipo.

Los hechos registrados fueron condenados, pero además se tomaron medidas para evitar que la seguridad de las personas vinculadas a la institución se viera afectada.

"Condenamos firmemente todo acto que atente contra la integridad y seguridad de quienes hacen parte de nuestra organización y sus familias. Estas conductas son inadmisibles, contrarias a los valores del deporte y serán enfrentadas con todo el rigor de la ley", agrega la comunicación.

Finalmente, Medellín explicó que los números y nombres de las personas involucradas en los hechos ya fueron puestos bajo conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

"Informamos que los números telefónicos y nombres de las personas involucradas ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que las autoridades adelanten las investigaciones y adopten las medidas legales correspondientes. El club seguirá colaborando activamente hasta que se impongan las sanciones que la ley contempla", puntualizó el comunicado.