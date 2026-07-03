Medellín cerró negocio con equipo brasileño: préstamo por seis meses es un hecho

Quedan poco más de veinte días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II y mientras tanto, los diferentes clubes están armando sus plantillas pensando en pelear por objetivos como sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales o bien salvarse del descenso con la dificultad de algunas instituciones.

Lea también Once Caldas buscaría a dos centrales que fueron descartados por el Medellín

Deportivo Independiente Medellín ya tendría definidas grandes bajas para el segundo semestre del 2026 y también se han empezado a mover con las contrataciones. Joaquín Varela, Agustín Martegani, negocia con Juan José Córdoba y con Carlos Lucumí.

El equipo de Luis Amaranto Perea viene tomando forma y buscaría mantener a algunos jugadores de la plantilla del primer semestre del 2026. Los ‘Poderosos’ no lograron sellar la clasificación para las fases finales y ahora tendrán que clasificar a cuadrangulares. Queren hacerlo con un jugador con pasado en Brasil que jugará por los próximos meses en la institución.

HAYEN PALACIOS RENOVÓ SU CONTRATO CON EL MEDELLÍN

Athletico Paranaense fichó a Hayen Palacios para la temporada del 2025. Sin embargo, el extremo pasó a Nacional de Uruguay en calidad de cedido y luego pasó al Deportivo Independiente Medellín también en préstamo. Hayen tendría que regresar a Brasil, pero todo parece indicar que su futuro seguirá ligado con el ‘Poderoso’.

Y es que, de acuerdo con información de César Luis Merlo, Medellín ya abrió las conversaciones con el Athletico Paranaense de Brasil para cerrar otro nuevo préstamo por seis meses más. El extremo estará ligado al elenco antioqueño hasta diciembre de 2026.

Medellín ya cerró el negocio con Athletico Paranaense. Hayen Palacios seguirá en la Liga BetPlay hasta diciembre del 2026. Sin embargo, la idea es que el extremo no volvería a Brasil en el 2027. Según César Luis Merlo, su carta pasará al cuadro antioqueño y estará ligado al club con un contrato hasta diciembre de 2029.

Lea también Medellín anunció nuevas salidas para el 2026-II: las tres bajas confirmadas

A lo largo del 2026, Hayen Palacios disputó 22 partidos entre Liga BetPlay, Copa Libertadores y Copa BetPlay. Anotó dos goles y esperará tener una mejor regularidad en el segundo semestre del año. Además, tendrá Copa Sudamericana enfrentando a Vasco da Gama en los Play-Offs de octavos de final de la competencia.

LAS BAJAS DEL MEDELLÍN PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

Medellín ya había anunciado desde hace algunas semanas las salidas de José Ortiz y de Baldomero Perlaza que no estarían en el segundo semestre. Además, Daniel Londoño y Leyser Chaverra tampoco continuarán dentro de la institución.

Aparte de estas primeras ausencias, el cuadro medellinense estaba buscando la salida de Marlon Balanta, Juan Manuel Viveros y Enzo Larrosa. Poca regularidad en Balanta y Viveros, y un Larrosa que tomó cupo de extranjero, pero que no dio la talla.

Justamente, este miércoles 1 de julio, Medellín lanzó un comunicado informando tres ausencias claves para afrontar la Liga BetPlay 2026-II. El club inició, “el Equipo del Pueblo informa que el arquero José Luis Chunga finalizó su vínculo contractual con nuestra institución al cumplirse el término establecido en su contrato”.

Lea también Medellín dará nuevo golpe en el mercado: fichará a extremo que viene de Europa

Confirmaron los finales de los préstamos de Viveros y Balanta, “de igual manera, se llegó a un acuerdo para dar por finalizado de manera anticipada el préstamo de Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta, quienes regresan a sus clubes de origen. A José Luis, Juan Manuel y Marlon les deseamos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales”.

Durante los últimos dos días aparecieron otras posibilidades de bajas en el cuadro antioqueño. La primera es la de Francisco Fydriszewski que podría cambiar de equipo en la Liga BetPlay firmando con Junior y el otro sería Francisco Chaverra que se acerca a Millonarios.