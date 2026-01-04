Medellín confirma nuevos fichajes: Arquero top y dos promesas

El cuadro Poderoso sigue moviéndose con decisión en el mercado y ya suma cuatro refuerzos pensando en una temporada exigente a nivel local e internacional.

Independiente Medellín confirmó este domingo nuevos movimientos en su plantilla de cara a la Liga BetPlay 2026 y la Copa Libertadores, torneo que afrontará desde la fase previa. El club antioqueño empieza a tomar forma bajo la premisa de fortalecer posiciones clave y sumar alternativas jóvenes.

Salvador Ichazo, el nuevo dueño del arco

La principal novedad es la llegada del arquero uruguayo Salvador Ichazo, quien ocupará el lugar que dejó Washington Aguerre, recientemente confirmado como refuerzo de Peñarol. El Poderoso oficializó su incorporación a través de un comunicado en el que detalló que se adquirieron sus derechos deportivos.

Ichazo firmó contrato por dos años, con opción de extenderlo por una temporada más. Su hoja de vida respalda la apuesta del DIM, con experiencia en el fútbol italiano y un paso destacado por Deportivo Pereira, donde consiguió 30 vallas invictas en 81 partidos disputados.

Dos jóvenes promesas

Además del guardameta charrúa, Medellín anunció la llegada de dos promesas, Juan Manuel Viveros, lateral derecho procedente del Houston Dynamo, y Marlon Balanta, mediocampista que actuó en Orsomarso durante el 2025.

Ambos futbolistas llegan cedidos por un año con opción de compra, en una clara apuesta del club por potenciar talento joven y ampliar el fondo de plantilla para afrontar un calendario cargado.

Con las incorporaciones de Salvador Ichazo, Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta, que se suman a Yony González, Independiente Medellín ya cuenta con cuatro refuerzos confirmados. El Poderoso empieza a armarse con experiencia y juventud para competir con ambición en la Liga BetPlay y soñar en grande en la Copa Libertadores 2026.