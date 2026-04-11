Medellín confirmó lo peor para el partido contra Nacional

La fase del "todos contra todos" de la Liga Betplay 2026 de clausura está a punto de llegar a su fin y junto con ello llega la anhelada "fecha de clásicos", la cual es la jornada 16, y en donde justamente se enfrentarán Atlético Nacional e Independiente Medellín.

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a un nuevo "clásico paisa" en donde el 'poderoso de la montaña' será el que auspicie como local, pero también el que llega con más bajas al encuentro debido a las lesiones.

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Ahora el protagonismo se lo roban los equipos paisas que volverán a llenar de fútbol a la ciudad de Medellín con otro clásico que contará con varias emociones y tres puntos de oro que tienen diferentes significados para los equipos.

Nacional, al quedarse sin torneo internacional, deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles para afianzarse en la tabla de la reclasificación e ilusionarse con un cupo a Libertadores o Sudamericana en la temporada 2027, por lo que no cederá terreno contra Medellín.

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Mientras que el 'poderoso de la montaña' cuenta todavía con posibilidades de clasificar a la siguiente instancia de la Liga Betplay, pero para conseguirlo deberá sumar solo resultados positivos en las últimas jornadas, por lo que este nuevo clásico se jugará a otro precio.

Aunque lamentablemente para el equipo comandado por Alejandro Restrepo habría un gran impedimento para alcanzar este objetivo y es el tema de las lesiones, las cuales han afectado a tres de sus jugadores y los cuales justamente no estarían en este duelo ante el 'verde paisa', Didier Moreno, Salvador Ichazo y Leyser Chaverra.

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¿Cuándo se jugará el clásico Nacional vs Medellín?

La ciudad de Medellín y el Atanasio Girardot volverán a vivir un nuevo "clásico paisa", uno de los partidos más esperados de cada edición de la Liga Betplay y el cual se terminaría jugando el sábado 11 de abril sobre las 20:10 hora local.

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El partido contra el 'poderoso de la montaña' corresponde a la jornada 16 de la Liga Betplay y se jugará en el Estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo que le abrirá las puertas a un nuevo partido de Diego Arias como entrenador, quien contaría con los regresos de: David Ospina, César Haydar y William Tesillo.