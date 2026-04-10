Pereira y Once Caldas se fueron en 'tablas' en un clásico pasado por desmanes

En un compromiso con pocas emociones en cancha, Deportivo Pereira y Once Caldas empataron 0-0 este viernes 10 de abril, en el marco de la decimosexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

El encuentro se disputó en el Estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, escenario alterno utilizado por el conjunto matecaña debido a que actualmente no puede hacer uso del Estadio Hernán Ramírez Villegas por las obras que se adelantan en ese escenario.

Desde el inicio, ambos equipos mostraron intención de ir al frente en busca de la victoria, aunque con el paso de los minutos el compromiso fue perdiendo ritmo y claridad en el último tercio del campo.

Pese a la disposición ofensiva de lado y lado, el partido careció de opciones claras de gol, lo que terminó marcando el desarrollo de un clásico del Eje Cafetero con más lucha que fútbol.

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Polémicas en Pereira vs Once Caldas

La jugada más relevante del compromiso se presentó en el tiempo añadido del segundo tiempo, cuando se sancionó una falta a favor de Deportivo Pereira en una acción prometedora de ataque.

En esa jugada, el defensor Juan Felipe Castaño vio la tarjeta roja tras cortar una acción manifiesta de gol, dejando a Once Caldas con un hombre menos en los instantes finales del encuentro.

Sin embargo, el partido también se vio interrumpido por situaciones extradeportivas, luego de que se presentaran algunos desmanes en las tribunas entre hinchadas, lo que obligó a la suspensión momentánea del compromiso.

Tras la evacuación de los espectadores, proceso que tomó cerca de 40 minutos, el juego se reanudó en Yopal cuando restaban apenas tres minutos por disputarse, ya cerca de las 6:00 de la tarde.

Finalmente, el marcador no se movió y el 0-0 se mantuvo hasta el pitazo final. Con este resultado, Deportivo Pereira llegó a siete puntos y sigue en el último lugar de la tabla, mientras que Once Caldas alcanzó las 26 unidades y se ubica en la cuarta posición.

Próximos partidos de Pereira y Once Caldas

En la próxima fecha, Pereira visitará a Deportes Tolima el sábado 18 de abril, y Once Caldas recibirá a Internacional de Bogotá el lunes 20.