Medellín le pone competencia a Fabra: fichó un lateral izquierdo hasta 2029

Infortunadamente, la Liga BetPlay 2026-I del Deportivo Independiente Medellín no ha sido como se esperaba con un 2025 en el que llegaron a dos finales y algo similar se esperaba. En siete partidos disputados, apenas suman seis puntos, producto de una victoria, tres empates y tres derrotas que ya dan de qué hablar.

Alejandro Restrepo se juega la vida en la Copa Libertadores, competencia en la que enfrentarán a Liverpool de Uruguay en la fase II arrancando en Montevideo y cerrando en condición de local para intentar clasificar a la siguiente instancia en donde tendrán que medirse con Guaraní o con Juventud las Piedras.

Para afrontar la Copa Libertadores y la Liga BetPlay, el club se armó con Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, Jhon Montaño, Didier Moreno, Enzo Larrosa, Hayen Palacios y Frank Fabra. Además, subieron a Iker Blanco como tercer arquero. Blanco firmó hasta 2029, y antes de unirse al primer equipo jugará la Libertadores juvenil como capitán.

NUEVO LATERAL IZQUIERDO PARA COMPETIR CON FRANK FABRA

Hace unos días, Deportivo Independiente Medellín confirmó la llegada de Frank Fabra. El lateral izquierdo firmó su contrato tras salir de Boca Juniors. Aunque debe ponerse mejor físicamente, ya debutó en su regreso. Como opciones en esa banda también pueden usar a Leyser Chaverra, Daniel Londoño o Francisco Chaverra.

Por lo general, Leyser y Daniel Londoño hacen parte de la zaga central, mientras que Francisco juega un poco más adelantado. Ante esta situación y por la necesidad de sumar más competencia en la lateral izquierda de Frank Fabra, Medellín subió a un jugador de las juveniles que firmó contrato hasta 2029.

Se trata de Anderson Yaír Murillo, futbolista de las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín que firmó su primer contrato como profesional y será una opción para el costado izquierdo. Habrá competencia para Frank Fabra que debe recuperar su mejor nivel físico.

Este martes 17 de febrero, el club publicó en su cuenta de Fuerzas Básicas que Anderson Murillo, jugador de 16 años hará parte del Medellín hasta diciembre de 2029. Quedará ligado con la institución por tres años más. El chocoano hace parte del cuadro ‘Poderoso’ desde enero de 2025.

Después de hacer todo su proceso en las divisiones menores, y tras ser una de las grandes figuras de la Supercopa Juvenil Sub-20, Anderson Murillo se ganó ese premio de arreglar su vínculo con el equipo profesional. Habrá que esperar si Alejandro Restrepo lo tendrá en cuenta o si irá lento con el proceso del lateral.

Así como Iker Blanco, el juvenil estará ligado hasta 2029 y esperarán su lugar en el equipo titular del Medellín. Esto no es coincidencia, pues, el equipo ‘Poderoso’ también subió a jugadores como Halam Loboa, volante de 19 años y Gerónimo Mancilla de 17 años.

Ambos jugadores ya han sido protagonistas en la nómina del Deportivo Independiente Medellín y, por esa juventud, tal vez Anderson Murillo podría debutar pronto en la Liga BetPlay. Por ahora, el lateral y el guardameta Iker Blanco deberán esperar a ser tenidos en cuenta en algún momento ya en el equipo profesional.