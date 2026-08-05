En las horas de la tarde-noche de este martes 4 de agosto, el Deportivo Independiente Medellín midió fuerzas con el Deportes Tolima en un partido que estuvo entretenido de inicio a fin.



Este compromiso, como bien se sabe, correspondió a la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año. La fecha comenzó con el empate entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo.

3 a 2 ganó el Dim

Al ser local el conjunto pijao, que es dirigido por Sebastián Oliveros, el encuentro se llevó a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro, que no contó con una muy buena presencia de aficionados.



El choque, que acaparó la atención de miles de hinchas del deporte rey, terminó 3 goles a 2 a favor del Deportivo Independiente Medellín, que es entrenado por el reconocido exfutbolista Luis Amaranto Perea.

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La dura patada de Varela

Daniel Cataño, Jhon Edwin Montaño y Juan José Córdoba marcaron los tantos del conjunto paisa. Sebastián Guzmán, desde el punto penal, convirtió el único tanto del Deportes Tolima.

Dejando de lado el resultado, al minuto 60 se presentó una acción que puso en riesgo la integridad de un jugador. En una disputa de pelota, el defensa central Joaquín Varela le pegó una horrible patada al Chino Sandoval.

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Roja sin VAR

De inmediato, el árbitro central, Carlos Ortega, le mostró tarjeta roja al jugador del Deportivo Independiente Medellín. La jugada ha tomado fuerza a través de las diferentes redes sociales.