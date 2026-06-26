Medellín daría golpe en el mercado: negocian con volante de Boca Juniors

Una semana movida para el Deportivo Independiente Medellín en pleno Mundial, pero teniendo en cuenta que no hay que detenerse en la pretemporada ‘Poderosa’. Los dirigidos por Luis Amaranto Perea esperan novedades con fichajes, más allá de la confirmación del regreso de Joaquín Varela.

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El defensor central regresa a la institución antioqueña después de sus pasos en 2023, 2024 y en 2025. Joaquín Varela llega desde Águilas Doradas y firmó por los próximos tres años hasta 2029. Aparte del zaguero, el club ya está armando un equipo competitivo, dado que los intereses de ahora en el mercado de fichajes llaman la atención.

Justamente, el Deportivo Independiente Medellín estaría buscando a un mediocampista y un delantero, ambos internacionales que vendrían nada más ni nada menos que de Boca Juniors y de Nacional de Uruguay. Con ambos clubes y jugadores están negociando para cerrar los respectivos fichajes.

EL JUGADOR DE BOCA JUNIORS CON EL QUE NEGOCIA MEDELLÍN

Medellín quiere volver a ser protagonista después de no poder sellar la clasificación para las fases finales en anteriores torneos. La paciencia de la hinchada parece haber llegado al límite por las finales perdidas en los últimos años y el proyecto deportivo ahora pasa por armar el mejor plantel.

En ese intento por armar el mejor equipo en busca de pelear por el título, Medellín estaría buscando al mediocampista, Agustín Martegani de Boca Juniors. Martegani ha tenido regularidad con el cuadro argentino y cuenta con experiencia en San Lorenzo y en Salernitana.

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Desde el 2024 llegó a Boca Juniors y podría ser el nuevo fichaje por parte del Medellín. De acuerdo con Germán García Grova, el cuadro antioqueño ya inició negociaciones con el club argentino y con Agustín Martegani para definir un préstamo con cargo y opción de compra.

El entorno de Agustín Martegani también reconoció que están en diálogos y que podría cambiar el futuro del volante con destino a Newell’s Old Boys o al Medellín, dado que son los dos clubes que están interesados en el mediocampista de Boca Juniors.

Sin embargo, Martegani respondió a estos rumores que lo ponen afuera de la institución argentina afirmando que, “no me voy a ir de Boca”. Su temporada irregular y de pocos minutos en cancha pueden ser determinantes para que el Consejo de Fútbol tome una decisión con el jugador.

NICOLÁS LÓPEZ TAMBIÉN SUENA EN MEDELLÍN

Además de Agustín Martegani, Medellín buscaría a Nicolás López, delantero de Nacional de Uruguay que tuvo sus mejores números en el Internacional de Porto Alegre. Ya ha habido ofertas, pero en la primera oportunidad el cuadro uruguayo no aceptó la propuesta antioqueña.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional de Uruguay afirmó en Carve Deportiva que ha habido ofertas por el ‘Diente’ López, “yo se las trasladé al padre, una de Sporting Cristal y otra de Independiente Medellín. Creo que una iba a prosperar, pero al final decidieron esperar y se decantaron por otro jugador”.

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Nacional rechazó la primera oferta de Medellín, dado que la consideraron baja frente a las pretensiones que pedían los charrúas. El ‘Poderoso’ que estrena entrenador con Luis Amaranto Perea espera mejorar las condiciones y enviar otra propuesta formal para intentar convencer a los directivos uruguayos.

Para que Medellín pueda llegar a convencer a Nacional de Uruguay y al entorno del jugador tendrían que ofrecer más dinero de lo que dieron en la primera oferta enviada, y, además, definir un contrato por año y medio.