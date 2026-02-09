Medellín presentó a la solución: fichaje desde Brasil ya firmó contrato

El Deportivo Independiente Medellín no la pasa para nada bien en esta temporada, algo que, de hecho, no es solo en este 2026, sino que viene desde los cuadrangulares semifinales del segundo semestre del 2025. Desde ese momento, el club solo ganó uno de sus partidos hasta la fecha cuando superó al Junior de Barranquilla.

Con ese dato y con 13 partidos disputados en los que solo ha sumado de a tres en una oportunidad, el futuro de Alejandro Restrepo está en entredicho, sobre todo porque no ha encontrado la reacción necesaria para salir de esta crisis. Los directivos y el presidente Raúl Giraldo ratificaron al cuerpo técnico, mientras que los jugadores le dieron el total apoyo al entrenador.

En el mercado de fichajes, Medellín contrató a Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, Jhon Montaño, Didier Moreno y Enzo Larrosa. Sin embargo, entre las prioridades también tiene armar sus costados con un lateral derecho y uno izquierdo.

HAYEN PALACIOS FUE PRESENTADO COMO NUEVO LATERAL DERECHO DE MEDELLÍN

Por la banda derecha, Medellín ya tiene a Esneyder Mena que se ha consolidado como el lateral por ese costado. Querían buscar competencia en esa posición y la encontraron con el interés y el fichaje oficial de Hayen Palacios. El antioqueño firmó por cinco meses con el elenco ‘Poderoso’.

En su experiencia, el lateral ha actuado en equipos como Atlético Nacional, en donde arrancó su carrera como profesional, Alianza Petrolera (actualmente Alianza Valledupar FC), Águilas Doradas, Envigado FC, Fortaleza, Athletico Paranaense y Nacional de Uruguay.

Hayen Palacios cuenta con tres títulos con Atlético Nacional, entre ellos, dos Copa BetPlay y una Liga BetPlay, además de la Liga de Uruguay con Nacional. También ha hecho parte de selecciones de Colombia ganando los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018.

Medellín lo presentó de la siguiente manera, “Hayen Santiago Palacios Sánchez es nuevo jugador del club y se integra al plantel profesional para fortalecer la estructura deportiva de la temporada 2026, en condición de préstamo por cinco meses desde Athletico Paranaense de Brasil.

Nacido en Chigorodó, Antioquia, el 8 de septiembre de 1999, Palacios es lateral derecho de 26 años y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol profesional colombiano e internacional, destacándose por su capacidad defensiva, proyección ofensiva y regularidad competitiva.

Su recorrido ganador incluye los títulos de Copa Colombia 2018 y 2021 y la Liga 2022-I, así como el Campeonato Uruguayo 2025 con Nacional. A nivel de selecciones, fue integrante de la Selección Colombia Sub-20 y Sub-21, y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2019 defendiendo los colores del país.

El lateral paisa, llega al Deportivo Independiente Medellín para aportar su experiencia, capacidad y mentalidad competitiva al servicio del equipo, sumándose a un plantel que afronta importantes retos en el ámbito nacional e internacional. El club le da la bienvenida y le desea muchos éxitos en esta etapa defendiendo los colores del Equipo del Pueblo”.

Se espera que Hayen Palacios sea una de las piezas que le hace falta al proyecto del Medellín que necesita conseguir los resultados ideales en los próximos meses para sellar la clasificación para los Play-Offs finales. Faltaría un lateral izquierdo mientras se habla de Frank Fabra como la posibilidad, dado que estaba entrenando con el cuadro ‘Poderoso’.