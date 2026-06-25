Deportivo Independiente Medellín, hace apenas unos minutos, hizo oficial la llegada de uno de sus primeros refuerzos para pelear por el título de la Liga colombiana del segundo semestre del año.



El poderoso de la montaña, que ahora es dirigido por Luis Amaranto Perea, anunció el arribo del defensa central uruguayo Joaquín Varela Moreno, quien tiene 27 años. Esta será la segunda etapa del jugador en el club.

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El anuncio

“El Equipo del Pueblo S.A. informa que ha llegado a un acuerdo para la vinculación del defensor uruguayo Joaquín Varela, quien se integra al plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín para afrontar los retos deportivos del segundo semestre de 2026”, comunicó el equipo.



“Varela, llega procedente de Águilas Doradas, club al que había retornado tras sus primeros ciclos en la institución. El zaguero ya defendió la ‘Sagrada’ durante las temporadas 2023, 2024 y parte de 2025, periodo en el que se consolidó como una pieza clave en la última línea y se ganó el reconocimiento de la afición por su entrega y liderazgo dentro del campo”, agregó.

¿Medellín podrá ganar la Liga?

El Deportivo Independiente Medellín, sin lugar a dudas, es uno de los equipos que están obligados a ganar el título de fin de año. Los hinchas, a gritos, piden la obtención del título.



Para conseguir el tan anhelado trofeo y la clasificación a la fase de grupos de la siguiente edición de la Copa Libertadores de América, el club paisa deberá concretar un buen mercado de fichajes.

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¿Cómo le irá al jugador en su nueva etapa poderosa?

“El jugador se vincula al Deportivo Independiente Medellín como resultado de una transferencia definitiva de sus derechos federativos y económicos, firmando contrato por tres (3) años, con vigencia hasta junio de 2029. La operación se concretó luego de que el director técnico Luis Amaranto Perea analizara el rendimiento del futbolista y diera el visto bueno para que la dirigencia avanzara en la negociación”, agregó el Dim.

“Con su llegada se busca fortalecer la zona defensiva del plantel, aportando experiencia, conocimiento del entorno y solidez en la última línea, cualidades que serán fundamentales para afrontar los retos venideros bajo la dirección del cuerpo técnico encabezado por Luis Amaranto Perea”, sentenció.