Medellín renovó a Frank Fabra: tiempo del contrato y más detalles

Deportivo Independiente Medellín confirmó este viernes 26 de junio que llegó a un acuerdo para renovar el contrato del experimentado lateral izquierdo Frank Fabra.

El zaguero de 35 años, que regresó al Fútbol Profesional Colombiano para el primer semestre de 2026, firmó un nuevo contrato hasta diciembre de 2027.

"El Equipo del Pueblo S.A. informa que ha llegado a un acuerdo para la renovación del lateral colombiano Frank Fabra, quien continuará vinculado al plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín hasta diciembre de 2027", señaló el comunicado del conjunto antioqueño.

Según explicó Medellín, la renovación de Frank Fabra se registró por pedido del director técnico Luis Amaranto Perea, quien ve al zaguero como un hombre de experiencia de cara a los objetivos planteados.

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"La renovación se concreta tras el análisis del director técnico Luis Amaranto Perea, quien avaló la continuidad del futbolista, destacando su experiencia, su conocimiento del entorno y su aporte en la construcción del equipo. Para el entrenador, Fabra es un perfil clave para consolidar la estructura del plantel de cara a los desafíos deportivos del club", se explicó.

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Además de renovar a Frank Fabra, Deportivo Independiente Medellín también había confirmado la incorporación del defensa central Joaquín Varela, quien regresa al conjunto 'poderoso'.

Varela ya había vestido la camiseta antioqueña en la temporada en 2023, cuando Medellín perdió el título de la Liga BetPlay con Junior de Barranquilla.