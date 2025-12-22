Reinaldo Rueda recibe reconocimiento en la Copa Libertadores: ¿Por qué?

Honduras había depositado la confianza en Reinaldo Rueda, director técnico vallecaucano que intentó lograr la clasificación para el Mundial en las clasificatorias de la CONCACAF. Destacaron su experiencia en selecciones, dado que ya había llevado a los hondureños a un ciclo mundialista, y, a nivel de clubes, fue el último entrenador colombiano en ganar una Copa Libertadores con Atlético Nacional.

Infortunadamente, ese objetivo que tenía de clasificar no se dio y salió con tristeza y lágrimas afirmando que, “es un momento duro. Creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Quizá hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente”.

Por un gol no sellaron la clasificación y esto le costó su trabajo a Reinaldo Rueda que ha vuelto a sonar nuevamente a tomar el cargo en Atlético Nacional. Antes de tomar cualquier decisión, la Copa Libertadores le brindó un reconocimiento al entrenador caleño.

LO ÚLTIMOS DIEZ CAMPEONES DE COPA LIBERTADORES

Hace unas semanas, Flamengo alzó la Copa Libertadores después de superar a Palmeiras por diferencia de un gol en Lima, Perú. Evidentemente, Filipe Luis se metió en los libros de historia con el título que lo deja como un referente en el continente.

Después del sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026, la cuenta oficial de la competencia reconoció a los últimos diez equipos campeones del certamen, además de sus directores técnicos. Un reconocimiento que deja en todo lo alto a Colombia con Atlético Nacional y con Reinaldo Rueda.

En la historia del Fútbol Profesional Colombiano solo ha habido dos clubes que han podido ganar Copa Libertadores. Atlético Nacional y Once Caldas, este último en el 2004. Los verdolagas alcanzan a estar en ese límite de los diez años con el título del 2016.

Reinaldo Rueda era el director técnico que logró darle ese empujón a Atlético Nacional para conseguir el último trofeo de un equipo colombiano y de un entrenador cafetero en la competencia más importante a nivel de clubes en el continente sudamericano.

De hecho, Reinaldo Rueda, junto con Marcelo Gallardo son los únicos campeones diferentes a entrenadores portugueses y brasileños. Lo lograron con Nacional y River Plate. En esa lista de los últimos diez campeones aparecen en su mayoría clubes de Brasil con Gremio, Fluminense, Flamengo, Palmeiras y Botafogo como protagonistas.

SANTA FE, JUNIOR, TOLIMA Y MEDELLÍN BUSCAN REPETIR LO HECHO POR REINALDO RUEDA

Para este 2026, Colombia tendrá cuatro participantes. Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín por reclasificación jugarán la fase previa. Deberán sellar la clasificación a los grupos enfrentando dos instancias preliminares. Si llegan a partidos decisivos de la Copa Libertadores, también podrían repetir que un entrenador colombiano sea campeón con Lucas González o Alejandro Restrepo.

Santa Fe como primer campeón del 2025 y Junior de Barranquilla como el segundo del año afrontarán la fase de grupos arrancando desde el bombo 3. Estos dos clubes también tienen chances de hacer la hazaña de Atlético Nacional en 2016, pero sería con entrenadores foráneos.

Alfredo Arias y Pablo Repetto tienen la suerte en sus manos con Junior y Santa Fe respectivamente. Para que vuelva a haber un entrenador colombiano campeón, Tolima o Medellín tendrían que levantar el trofeo, dado que son los únicos clubes que participarían con director técnico de Colombia en toda la competencia.