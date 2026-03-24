Repetto sigue sacando excusas y preocupa para la Copa Libertadores

La fecha 13 de la Liga Betplay avanza de la mejor manera y uno de sus partidos estelares fue el reencuentro de los dos finalistas de la gran final del certamen de apertura en 2024, Independiente Santa Fe contra Independiente Medellín, los cuales se enfrentaron en el Estadio El Campín.

El 'coloso de la 57' le volvió a abrir las puertas a un duelo entre el equipo de Pablo Repetto y el de Alejandro Restrepo, en donde fue Santa Fe el que se llevó los tres puntos de la victoria aunque sufriendo, situación vergonzosa ya que el cuadro 'cardenal' contó gran parte del encuentro con dos jugadores más y por lo cual el estratega uruguayo se terminó justificando con la "ansiedad".

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Pablo Repetto sacó el paraguas tras sufrir en la victoria ante DIM

Santa Fe ganó, pero se vio bastante mal con el resultado que lograron en Bogotá frente a sus hinchas, quienes no salieron del todo contentos tomando en cuenta que su equipo pudo haber salido del escenario deportivo goleando.

El 'león' se impuso con un marcador de 2-1 que se quedó corto y que en ocasiones llegó a preocupar con un posible empate con el panorama de que en Independiente Medellín solamente hubo nueve jugadores por más de 30 minutos.

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Por poco Santa Fe vuelve a ceder puntos cuando iba ganando, tal como ocurrió contra Nacional y Cali, situación preocupante a la cual se refirió Pablo Repetto como una oportunidad a corregir y que es causada por no saber manejar los tiempos debido a la ansiedad y necesidad de ganar.

"Estamos evaluando todo lo que nos pasa, uno va viendo los rendimientos y a partir de ahí toma decisiones con jugadores que ve mejor, que se adaptan a lo que uno quiere, lo que pide y ese es el camino que estamos necesitando. Lamentablemente nos pasó contra Nacional, que es atípico con un "penalsito" y con lo que pasó con Hugo, pero nosotros tomamos la ventaja y a veces nos gana la ansiedad de no estar tranquilos para poder manejar los tiempos, de no leer el parido para poder cerrarlo y es algo que tenemos que mejorar".

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Pablo Repetto también habló sobre los jugadores que aún no brillan y el objetivo a cumplir

A Santa Fe todavía le hacen falta varias cosas por corregir para encontrar el camino de los resultados positivos. Una de las principales falencias sería el poco tiempo de adaptación que han tenido los jugadores y algunos de los problemas con los que llegaron los fichajes nuevos, aunque Repetto confía en que se lleve a cabo un buen proceso que les permita llegar en buena forma a la definición del torneo.

"Hay jugadores que vienen sin ritmo, otros que venían sin entrenar y Mateo es un caso puntual. Él hizo un esfuerzo grande, se sintió, pero esperamos que no se vaya a ir mucho tiempo. Hablaban de Maxi Lovera, es un refuerzo importante, pero lo hemos tenido pocos partidos. Fagundez también se está poniendo en forma, hemos tenidos contratiempos, pero en donde hay un margen para mejorar. Somos autocríticos, pero tenemos ilusión, la misma que tienen los hinchas, para seguir creciendo aunque no hay mucho tiempo, pero con los tiempos justos vamos a llegar de una buena forma a la definición del torneo".

¿Cuándo debuta Pablo Repetto con Santa Fe en la Copa Libertadores?

Mientras que, en cuanto a su participación en la Copa Libertadores, comenzará a partir del jueves 9 de abril en condición de local. El Estadio El Campín le volverá a abrir las puertas a un partido de la 'Gloria Eterna' cuando Santa Fe se mida a Peñarol sobre las 21:00 hora Colombia.