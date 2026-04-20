Se confirmó salida de última hora en el cuerpo técnico de Nacional

Atlético Nacional vuelve a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano al haber ratificado su clasificación anticipada a la siguiente fase de la Liga Betplay, pero también al causar sorpresa con una baja sensible en el cuerpo técnico justo a inicios de las instancias finales.

El 'verde paisa' está cerrando el todos contra todos y justo en el marco de la fecha 17 se enfrentará a Atlético Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo que vería la despedida de Diego Mazo, primer asistente técnico de Diego Arias.

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Atlético Nacional pierde importante pieza del cuerpo técnico

Nacional ha dado bastante de qué hablar en el primer semestre de la temporada 2026, ya que su rendimiento en la liga local fue bastante cuestionable y a nivel internacional decepcionó al quedar eliminado de la fase previa de la Copa Sudamericana.

Estos malos momentos recayeron sobre Diego Arias, quien fue catalogado como el principal responsable y por lo cual ya se habría hablado previamente sobre su salida del club. Sin embargo, las directivas de la institución, encabezadas por Sebastián Arango, presidente, decidieron respaldar su proceso, al menos durante el semestre de apertura.

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Diego Arias se quedó finalmente, pero parece que si tendría sus días contados, ya que su cuerpo técnico se comenzó a desarmar tras darse a conocer que Diego Mazo no continuaría como asistente técnico.

Esta salida en el Staff de Nacional se dará en las próximas horas, ya que será presentado como el nuevo estratega del Real Cundinamarca. Esto podría dar a entender que el proceso de Arias finalmente concluiría.

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¿Cuándo será el partido de Nacional vs Bucaramanga?

El encuentro en el que Nacional podría seguir sumando de a tres unidades y dejar sin opciones de clasificar a Bucaramanga, será el lunes 20 de abril sobre las 20:30 hora local en el Estadio Atanasio Girardot.

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Así llega Nacional en la tabla de posiciones de la Liga Betplay

1. Atlético Nacional | 37 puntos | +20 DG

2. Deportivo Pasto | 34 puntos | +6 DG

3. Junior | 31 puntos | +6 DG

4. Deportes Tolima | 30 puntos | +12 DG

5. América de Cali | 27 puntos | +9 DG

6. Once Caldas | 26 puntos | +7 DG

7.Internacional de Bogotá | 25 puntos | -1 DG

8. Santa Fe | 23 puntos | +4 DG

9. Deportivo Cali | 23 puntos | +3 DG

10. Bucaramanga | 22 puntos | +9 DG

11. Millonarios | 22 puntos | +6 DG

12. Águilas Doradas | 22 puntos | -6 DG

13. Llaneros | 21 puntos | 0 DG

14. Medellín | 20 puntos | 0 DG

15. Fortaleza | 19 puntos | -4 DG

16. Cúcuta Deportivo | 15 puntos | -11 DG

17. Alianza Valledupar | 15 puntos | -14 DG

18. Boyacá Chicó | 15 puntos | -11 DG

19. Jaguares de Córdoba | 14 puntos | -15 DG

20. Deportivo Pereira | 7 puntos | -17 DG