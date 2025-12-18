Nacional derrotó a Medellín y es campeón de la Copa BetPlay 2025

Atlético Nacional revalidó su poderío en la Copa BetPlay al conquistar este miércoles 17 de diciembre su octavo título en este certamen.

El equipo 'verdolaga' no tuvo problemas para superar con marcador de 1-0 a Deportivo Independiente Medellín en una nueva edición del clásico paisa, que sirvió para definir al campeón de la Copa BetPlay.

Andrés Felipe Román marcó el tanto del encuentro.

En el primer tiempo, el control del balón estuvo dividido, aunque fue Atlético Nacional el que demostró mayor efectividad para abrir el marcador y sacar ventaja.

Desde el pitazo inicial, el conjunto 'verdolaga' tomó el protagonismo del partido para generar las opciones de peligro.

El lateral izquierdo Camilo Cándido se mostró como el jugador más desequilibrante al desbordar por la banda, pero también al filtrarse por el centro del terreno de juego, en donde encontró espacios en la defensa de Medellín.

La primera aproximación se registró en el minuto 7, después de un desborde de Cándido, quien habilitó dentro del área a Andrés Sarmiento, que trató de sorprender con un remate de derecha, pero el balón se estrelló en el palo horizontal del arco sur del estadio Atanasio Girardot.

Atlético Nacional encontró el premio a su actitud ofensiva al conseguir la apertura del marcador en el minuto 10.

La acción 'verdolaga' comenzó en su propio campo y desde el sector izquierdo. Después de una larga secuencia de pases el esférico quedó en los pies de Camilo Cándido, que sin perder tiempo asistió a Andrés Felipe Román, que llegó desde atrás por la banda derecha para entrar al área.









Román no dudó en controlar el balón y antes de ser presionado por un rival remate de derecha al ángulo inferior del palo de la mano izquierda de Washington Aguerre, que demostró debilidad, por lo que no pudo evitar el gol.

Luego del tanto de Nacional, el control del partido se disputó en el centro de la cancha, por lo que no se registraron acciones de gran peligro por parte de los dos equipos.

Nacional aguantó y es campeón

En el segundo tiempo, Atlético Nacional le cedió el control del balón a Medellín, que tenía la obligación de buscar la igualdad.

Los 'verdolagas' se replegaron en su propio campo, mientras que los 'poderosos', con el dominio el esférico, no pudieron superar el orden defensivo del rival.

A pesar de las variantes propuestas por el entrenador Alejandro Restrepo, Medellín no exigió de gran manera el guardameta David Ospina.

En el final del partido, los 'poderosos' solo se acercaron con pelotazos, que facilitaron el trabajo de los defensores de Atlético Nacional.

Con este resultado, el equipo 'verdolaga' revalidó su título de Copa BetPlay y sumó su octavo trofeo al palmarés.