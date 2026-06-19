Medellín tendría el regreso de un defensa campeón

Deportivo Independiente Medellín quiere sacudirse de los malos resultados y está llevando a cabo una importante reestructuración administrativa y deportiva.

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De cara al segundo semestre de 2026, el conjunto poderoso confirmó a Luis Amaranto Perea como su nuevo director técnico, quien tendrá como grandes objetivos luchar por el título de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay y además ser protagonista en la Copa Conmebol Sudamericana, certamen en el que se medirá con Vasco Da Gama en los playoffs.

Defensa campeón regresaría a Medellín

En cuanto a la conformación del plantel de jugadores, Bréiner Clemente Castillo, Giovanny Andrés Ruiz Ospina, Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez ya están trabajando en Medellín, mientras Perea cumple con sus compromisos como asistente de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

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En los últimos día se ha dado a conocer que el cuadro antioqueño está negociando con Talleres de Córdoba la compra de los derechos deportivos del zaguero central Kevin Mantilla.

Adicionalmente, se conoció que a Medellín podría regresar un zaguero central que fue campeón con la camiseta del conjunto 'poderoso' en las temporadas 2009 y 2016.

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Se trata de Andrés Mosquera Guardia, quien fue notificado que no continuará en América de Cali al no estar en los planes del entrenador David González.

De esta manera, Mosquera, quien además, supo ser capitán de Deportivo Independiente Medellín, podría regresar con 34 años al cuadro 'poderoso'.