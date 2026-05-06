Medellín tiene en carpeta a técnico que ya fue campeón

Deportivo Independiente Medellín sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico para afrontar la competencia del segundo semestre de 2026, después de haber anunciado la salida de Alejandro Restrepo.

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Leonel Álvarez interesa al Medellín

Este miércoles 6 de mayo, en el programa La Fm Más Fútbol se dio a conocer que Leonel Álvarez entró en la baraja de candidatos para asumir la dirección técnica de Deportivo Independiente Medellín.

Actualmente, Álvarez está negociando la terminación de su contrato con Atlético Bucaramanga, teniendo en cuenta que ya se había anunciado que no continuaría al frente del plantel profesional del conjunto 'leopardo'.

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Mientras define su situación, el experimentado estratega ha fue puesto como uno de los candidatos para regresar a Medellín, institución con la que ya celebró dos títulos del Fútbol Profesional Colombiano en las temporadas 2009 y 2016.

Al nombre de Leonel Álvarez se suma el de Óscar Pareja, pero el entrenador no estaría convencido en regresar a Colombia.

¿Jonathan Risueño o Javier Gandolfi?

En La Fm Más Fútbol también se explicó que los nombres de Jonathan Risueño y el de Javier Gandolfi no se han considerado por parte de los directivos.

Según Juan Felipe Cadavid, Risueño, actual estratega de Deportivo Pasto, no está en carpeta.

Mientras que el caso de Gandolfi fue una confusión, ya que su anterior preparador físico fue visto en Medellín hace pocos días.