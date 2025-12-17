Medellín tomó decisión con Alejandro Restrepo antes de final de Copa BetPlay

Nueva salida para el Deportivo Independiente Medellín bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo que ha dado de qué hablar con un gran nivel de juego y de una idea clara con la que juega el cuadro ‘Poderoso’. De hecho, ya es uno de los grandes representantes dentro de las finales del Fútbol Profesional Colombiano.

Con Alejandro Restrepo, el Medellín está clasificado en su segunda final. La primera fue en el primer semestre del 2025 cuando enfrentó a Independiente Santa Fe. Aunque terminaron de local y esperaban alzar la copa, Restrepo se quedó a nada de lograrlo perdiendo la final con un marcador de 1-2.

Ahora Alejandro tendrá una nueva chance para llegar a sacar campeón al Deportivo Independiente Medellín en la segunda final de la Copa BetPlay después de un empate sin goles que deja todo para el último suspiro de 90 minutos. Justo antes de que inicie el compromiso en el Atanasio Girardot, los directivos tomaron una decisión sobre el futuro del entrenador antioqueño.

EL MEDELLÍN ANUNCIÓ LA RENOVACIÓN DE ALEJANDRO RESTREPO

Desde el 7 de agosto que tomó las riendas del Medellín, el club se ha mantenido como uno de los grandes equipos dentro de cada torneo. Los ‘Poderosos’ firmaron un 2025 positivo en cuanto a la tabla de reclasificación y la fase regular siendo líderes en el segundo semestre en donde buscaban revancha después de caer en la final.

Aunque no lograron dar un golpe en la Liga BetPlay en los cuadrangulares semifinales, clasificaron a la Copa Libertadores por tabla de reclasificación y están a nada de poder quedarse con la gloria en la Copa BetPlay.

En ese orden de ideas, Medellín tomó una decisión clara para el futuro de la institución asegurando el vínculo de Alejandro Restrepo que espera sacar adelante el proyecto con títulos nacionales e internacionales con la clasificación para la fase previa de la Copa Libertadores.





Alejandro Restrepo seguirá siendo el director técnico del Deportivo Independiente Medellín hasta el 2027. Seguramente con los resultados que obtenga durante estos dos años podrá extender su vínculo por mucho más tiempo.

LA RAZÓN DE LA DECISIÓN DEL MEDELLÍN CON ALEJANDRO RESTREPO

El antioqueño llegó a reemplazar a Alfredo Arias que está a nada de ser campeón del Fútbol Profesional Colombiano, una deuda pendiente que tiene Alejandro Restrepo y que no logró en el primer semestre del 2025. Medellín emitió un comunicado que reafirma la extensión hasta diciembre de 2027.

Medellín continuó explicando que, “esta decisión responde al buen trabajo desarrollado, a la consolidación de una idea de juego clara, al fortalecimiento de los procesos formativos y competitivos, a los resultados que han permitido al club avanzar con identidad, orden y protagonismo en cada competencia.









Con 87 partidos dirigidos, 40 victorias y 28 empates, el técnico antioqueño tiene un promedio del 56,7% de rendimiento. La institución ratifica así su pleno respaldo al proyecto deportivo, convencida de que la estabilidad, la planificación y la coherencia en el trabajo son pilares fundamentales para el crecimiento sostenido del club, tanto a nivel local como internacional.

De cara a los retos de la próxima temporada, que incluyen la participación en la Copa Libertadores y los torneos del fútbol profesional colombiano, el Deportivo Independiente Medellín reafirma su compromiso con un proceso ambicioso, responsable y alineado con los valores históricos de la institución.

El club agradece al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su entrega, profesionalismo y liderazgo, y confía en que este camino conjunto seguirá fortaleciendo el presente y el futuro del Equipo del Pueblo”.