Medellín tomó decisión de último momento para enfrentar a América

La fecha 14 de la Liga Betplay podría llegar a ser determinante para dos de las escuadras que justamente se encargarían de cerrarla, Independiente Medellín y América de Cali, quienes protagonizarán un "duelo de rojos" en el Estadio Atanasio Girardot.

Ambos equipos llegan con la obligación de ganar para continuar en la lucha por la clasificación a la siguiente instancia de la competencia. Medellín contará con la ventaja de auspiciar como local, pero aún así también cuenta con un panorama desalentador debido a las bajas, por lo que Alejandro Restrepo ha tenido que tomar medidas drásticas para la conformación de su plantilla.

Medellín enfrentará a América con varios cambios

El 'poderoso de la montaña' no pasa por su mejor momento en la Liga Betplay y su rendimiento en las últimas jornadas ha sido bastante irregular, lo que lo deja con opciones de clasificar a la siguiente fase del torneo matemáticamente, aunque sean mínimas.

Alejandro Restrepo ha tenido una gran participación a nivel internacional, pero tiene que replicar este nivel en la competencia local porque las chances de entrar a los ocho mejores se agotan y junto con ello se suman también problemas por bajas en la plantilla.

Para el duelo ante América contará con una nómina que mezcla experiencia y variantes ofensivas, ante las ausencias de Didier Moreno, Alexis Serna y Francisco Fydryszewski. Estos nombres serían sustituidos por los regresos de John Montaño, Yony González, Daniel Cataño y Enzo Larrosa quienes aparecen como opciones para buscar diferencia ante el 'escarlata'.

Ahora, Medellín deberá hacer valer su condición de local para sumar de a tres con un equipo que no ha tenido mucha regularidad dentro del terreno de juego, pero que contará con el aliento de su hinchada para lograr la "épica" y clasificar.

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América también llega con cambios en la convocatoria

David González decidió viajar a Medellín con dos bajas sensibles en la zona ofensiva, pero que fueron por decisión suya. América no contará con Dylan Borrero y Jhon Murillo. Además, también quedó fuera Cristian Tovar, quien cumple fecha de sanción, y Nicolás Hernández, quien se sigue recuperando de una lesión.

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¿Cómo llega Medellín en la tabla de posiciones?

El equipo de Restrepo se encuentra ubicado en la zona media-baja de la tabla de posiciones de la Liga Betplay, justo en la casilla 15 con 13 unidades tras tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas que lo dejan con pocas oportunidades de ingresar a los ocho, pero matemáticamente posibles.