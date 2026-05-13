Medellín y Junior arman guerra por el fichaje de un referente de Once Caldas

Unos siguen en competencia, otros que se despidieron y que tendrán que consolarse con la Copa BetPlay después de la eliminación. Esa es la historia del Junior de Barranquilla que quiere repetir el título que consiguió en el segundo semestre del 2025, y otro como el Deportivo Independiente Medellín que no pudo clasificar a las fases finales.

Lea también Selección Colombia: el plan de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

Al Medellín le queda la Copa BetPlay en la fase de grupos entre los eliminados y la Copa Libertadores en donde están con varios problemas para sellar alguna clasificación para los octavos de final o bien, para la Copa Sudamericana que puede ser la oportunidad más clara de seguir en torneos internacionales.

En ese sentido, Medellín piensa en confirmar a un entrenador que tome las riendas y, además, buscar nuevos jugadores en el mercado de fichajes en busca de clasificar en el segundo semestre. Junior, pese a que todavía tiene chances de jugar las semifinales, de continuar en copas internacionales, ya piensa en algunas nuevas piezas para la Liga BetPlay 2026-II.

EL JUGADOR DEL ONCE CALDAS QUE MEDELLÍN Y JUNIOR BUSCAN EN EL MERCADO DE FICHAJES

Todavía queda mucha tela por cortar para el Junior en este primer semestre con la posibilidad de llegar lejos en la Liga BetPlay. Los barranquilleros y el Medellín armarán guerra por el mercado de fichajes con la opción de fichar a Felipe Gómez. El extremo del Once Caldas ha llamado la atención de estos dos clubes de Colombia.

De acuerdo con la información de Alexis Rodríguez, Felipe Gómez ya recibió algunos intereses por parte de Junior y el Medellín para el mercado de fichajes en el 2026-II. Gómez ha sido una de las grandes piezas en este buen momento que vive Once Caldas y que les permitió estar en la parte alta para clasificar a los Play-Offs.

Junior enfrenta a Once Caldas y ahí podría estar la clave para intentar negociar y fichar al extremo que anteriormente había jugado en el América de Cali regresando de Portugal después de jugar en el Santa Clara, Nacional y en el Torreense.

Lea también Millonarios va por el fichaje de uno de los goleadores de la Liga Betplay

Felipe Gómez ha dejado buenas sensaciones en esta Liga BetPlay en el Once Caldas con oportunidades de gol creadas y con tres goles, dos asistencias en 19 partidos disputados con la camiseta del cuadro de Manizales. Con esos números, podría aterrizar o a Medellín o a Barranquilla.

LAS OTRAS OFERTAS QUE TIENE FELIPE GÓMEZ

Según la información de Alexis Rodríguez, los intereses del Junior y el Medellín no serían los únicos clubes que quieren llevarse a Felipe Gómez. El cartagenero tiene mucho mercado tanto en la Liga BetPlay como en el exterior. Una gran oportunidad para el colombiano de volver a probar nuevos rumbos en otras ligas.

Lea también Santa Fe confirmó el estadio en el que jugará la semifinal de la Liga Betplay

El círculo de ‘Pipe’ Gómez recibió intereses de equipos de la MLS y de la Liga MX además de las dos de Colombia con el Medellín y el Junior. Felipe tendría una oportunidad grande de tomar nuevos aires y salir de la Liga BetPlay con las propuestas que tiene.

Seguramente, el extremo cartagenero tendrá que tomar una decisión después de lo que pase con el Once Caldas en la Liga BetPlay, dado que todavía pueden seguir en fases finales si superan a Junior en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. La serie favorece al cuadro barranquillero por la mínima diferencia gracias al gol de Guillermo Paiva.